کنارگذر پاوه و ساماندهی مرز شوشمی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در نشست بررسی مصوبات سفر شهرستانی به پاوه که با حضور امام جمعه پاوه، معاونان استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی بعد از ظهر یکشنبه برگزار شد، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی، عمرانی و اقتصادی این شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت رفع گره‌های ترافیکی پاوه گفت: کنارگذر ۱۶ کیلومتری این شهر باید هرچه سریع‌تر فعال شود و دستگاه‌های مسئول در حوزه راه و راهداری موظف به پیگیری جدی آن هستند.

حبیبی تأمین آب پایدار را از دیگر اولویت‌های مهم منطقه دانست و افزود: استفاده از ظرفیت سد داریان و تکمیل مخزن هانی‌کوان و خطوط انتقال آن باید در دستور کار قرار گیرد. وی همچنین بر حل مشکل آب باغات هانی‌گرمله و تعیین تکلیف آب شرب شهر بایگان تا پایان مهرماه تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه ساماندهی مرز شوشمی را یک ضرورت راهبردی برای توسعه اقتصادی شهرستان خواند و گفت: این مرز ظرفیتی بزرگ برای رونق تجارت و اشتغال است. به گفته وی، توسعه پارکینگ، استقرار تجهیزات کنترلی از جمله دستگاه ایکس‌ری و الحاق اراضی ملی و دولتی به بازارچه مرزی باید با همکاری فرماندار، گمرک و راهداری تا پایان مهرماه انجام شود.

وی همچنین از تشکیل کمیسیون رفع تداخل اراضی و ایجاد کمیته‌ای ویژه برای بهره‌مندی شهرداری‌ها از مزایای مرز خبر داد و افزود: سهم شهرداری‌ها از ظرفیت‌های اقتصادی مرزها باید به عمران و آبادانی شهرها منجر شود.

حبیبی خاطرنشان کرد: مصوبات این نشست باید با جدیت پیگیری شود تا آثار آن در توسعه شهرستان پاوه و بهبود زندگی مردم به شکل ملموس دیده شود.