پروژه ۱۶ ساله آبرسانی پاوه تعیین تکلیف شد

کرمانشاه - فرماندار پاوه اعلام کرد: با اختصاص ۹۰ میلیارد تومان اعتبار و انتخاب پیمانکار جدید، عملیات پروژه تأمین آب شرب شهر پاوه از چشمه «هانی‌کوان» تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی، صبح پنجشنبه در حاشیه جلسه بررسی و رفع مشکلات و موانع اجرایی تکمیل پروژه تأمین آب شرب شهر پاوه، از تعیین تکلیف پروژه آبرسانی «چشمه هانی‌کوان» پس از ۱۶ سال بلاتکلیفی خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین آب شرب سالم و پایدار برای شهر پاوه گفت: پروژه احداث و بهره‌برداری از مخزن «چشمه هانی‌کوان» بیش از یک و نیم دهه پیش آغاز شده بود اما به دلیل اختلافات و مشکلات میان پیمانکار و امور آب منطقه‌ای استان، به تعویق افتاده و متوقف مانده بود.

فرماندار پاوه با اشاره به بررسی میدانی و مکاتبات متعدد در خصوص تعیین تکلیف این پروژه، افزود: جلسات متعددی با استاندار کرمانشاه برگزار شد و اختلاف نظر میان پیمانکار قبلی و کارفرما تأیید شد. در نهایت قرارداد پیمانکار قبلی فسخ و پیمانکار جدید برای ادامه پروژه معرفی شد تا زمان از دست نرود و عملیات اجرایی هرچه سریع‌تر آغاز شود.

الماسی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و تأکید ویژه استاندار، مبلغ ۹۰ میلیارد تومان از اعتبارات استان برای تکمیل مخزن و بهره‌برداری نهایی پروژه اختصاص یافته است. وی افزود: با رفع مسائل فنی و حقوقی، پیمانکار قبلی موظف به تحویل پروژه شد و باقی اختلافات میان پیمانکار و کارفرما نیز از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

فرماندار پاوه تأکید کرد: تمام تلاش مسئولان استان و شهرستان بر این است که تا پایان سال جاری شاهد تکمیل مخزن و بهره‌برداری نهایی از پروژه آبرسانی به شهر پاوه باشیم تا پس از ۱۶ سال انتظار، این پروژه حیاتی برای مردم منطقه به سرانجام برسد.

      پس ان سد پر اب حجیج را برای چه احداث کردید چرا پس از این همه سال اب ان سد را به مردم منطقه نمیرسانیدروستای حجیج را سد بلعید ولی اب ان سد به کجا میرود

