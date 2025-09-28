رئیس جدید بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی با حضور نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، فرماندار، امام‌جمعه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، «امین مشتاقی» به‌عنوان رئیس جدید بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کنگان معرفی و از خدمات «سیده انسیه سجادی زاده» تقدیر شد.

رئیس سابق بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان عصر یکشنبه در این مراسم، گزارشی جامع از عملکرد و دستاوردهای مجموعه در دوران مدیریت خود ارائه داد و گفت: پیشرفت‌های حاصل‌شده در این مدت نتیجه تلاش‌های جمعی، همکاری مستمر همکاران، حمایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و همراهی مسئولان شهرستان بوده است.

سیده انسیه سجادی زاده افزود: امیدوارم این مسیر با قدرت بیشتری ادامه یابد.

امین مشتاقی، رئیس جدید بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان نیز ضمن قدردانی از اعتماد مسئولان دانشگاه و همراهی مسئولان شهرستان، به تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های مدیریتی خود پرداخت و بیان کرد: توسعه و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی، توجه به زیرساخت‌ها، ارتقاء نیروی انسانی، افزایش رضایتمندی بیماران و گسترش تعامل با شبکه‌های بهداشت و درمان از مهم‌ترین رویکردهای مدیریتی خواهد بود.