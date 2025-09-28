رعایت نشدن مقررات ملی ساختمان ناترازی انرژی را تشدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، ابوالفضل اسدی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی توانیر گفت: ناترازی انرژی امروز محصول ۲۰ سال گذشته است و نهتنها یکشبه به وجود نیامده، بلکه رفع آن نیز به سرعت امکانپذیر نیست؛ زیرا عواملی همچون افزایش مصرف انرژی، کاهش راندمان تجهیزات، بیتوجهی به عایقکاری ساختمانها و اجرا نشدن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان موجب تعمیق این ناترازی شده است.
اسدی افزود: تولید انرژی باید همزمان با افزایش مصرف بیشتر میشد اما نرخ ارزان آن، جذابیت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی را کاهش داد و ناترازی به وجود آمد. در دو سال گذشته تلاش کردیم تا جذابیت سرمایهگذاری در حوزه تولید انرژی افزایش یابد و به همین منظور تابلوهای سبز و آزاد را به ترتیب برای معامله برق خورشیدی و توسعه نیروگاههای حرارتی در بورس انرژی ایران ایجاد کردیم. همچنین بازار گواهی صرفهجویی از سوی ما برای سرمایهگذاری در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی راهاندازی شد.
وی ادامه داد: تلاش بر این است تا از طریق توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از جمله خورشیدی، توسعه نیروگاههای حرارتی و توسعه طرحهای بهینهسازی مصرف، ناترازی برق در سال های آینده کاهشی شود.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی توانیر در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: ساعات اوج بار حدود ۱۶ ساعت در روز است اما ساعات اوج تولید برق خورشیدی به دلیل تغییر تابش آفتاب در طول روز محدود است، بنابراین نمیتوان تنها به انرژی خورشیدی متکی بود. برای عبور از ناترازی افزون بر توسعه انرژی خورشیدی، توسعه بخش بخار نیروگاههای حرارتی و بهینهسازی مصرف انرژی خصوصاً در زمینه سرمایش نیاز داریم.
اسدی در همین رابطه تصریح کرد:تعویض کولرهای گازی بهویژه در مناطق گرمسیری جنوب کشور، تعویض موتورهای القایی کولرهای آبی با موتور BLDC در سایر اقلیمها و صرفهجویی در روشنایی در معابر و بیمارستانها از اقدامات مهم برای عبور از ناترازی به شمار میآید.
