به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی احمدی عصر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان با تقدیر از تلاشهای شبانهروزی سیده انسیه سجادی زاده در طول دوره مسئولیت، اظهار کرد: مدیریت در حوزه سلامت مسئولیتی سنگین و حساس است و نیاز به تعامل گسترده با تمامی بخشها دارد.
نماینده مردم شهرستانهای دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم رئیس جدید با بهرهگیری از ظرفیتهای منطقهای و ملی، ارتقاء توانمندیهای درمانی، بهبود کیفیت خدمات و توسعه زیرساختهای بیمارستانی را در دستور کار قرار دهد.
در این مراسم امین مشتاقی بهعنوان رئیس جدید بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کنگان معرفی و از خدمات سیده انسیه سجادی زاده تقدیر شد.
نظر شما