«امروز ای برادران و خواهران من! آن‌که نادیده بگیرد آنچه در غزه اتفاق می‌افتد، او مرده است؛ مرده قلب، مرده عقل، مرده روح.»

جمله فوق، سخنی از شهید قدس سید حسن نصرالله است؛ کسی که جان خود را برای آرمان دفاع از مظلوم به خصوص مظلومین غزه فدا کرد و نشان داد که راه زنده بودن از شهادت می‌گذرد و راه جاودانگی با دفاع از مظلوم عجین شده است.

برکت و عظمت خون شهیدان، نصرالله، صفی‌الدین، هنیه و سنوار موجب شده است که امروز شاهد ایجاد جبهه‌ای جدید در مقابل رژیم شیطانی صهیونیستی باشیم؛ جبهه‌ای که خطوط آن از شورای امنیت و سازمان ملل آغاز شده و تا قلب اروپا و دریاهای آزاد امتداد پیدا می‌کند تا وجدان‌های بیدار را به کف خیابان‌های آوارزده و چادرهای نیمه سوخته آوارگان و اهالی غزه برساند.

این روزها مردم دنیا می‌خواهند انسانیت خودشان را به رخ سیاستمداران اتو کشیده بکشند؛ دل‌های زیادی کاروان صُمود را همراهی می‌کند تا به امید خدا محاصره غزه شکسته شود.

کاروان صمود حامل پیام همبستگی جهانی است

حجت‌الاسلام والمسلمین مسلم وافی، مسئول کاروان زمینی «یاران صمود» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کاروان پس از توقف در بیش از ۳۰ شهر کشور، از بندرعباس به سمت دریای آزاد حرکت می‌کند تا با پرچم مطالبه‌گری «صمود آسیایی» به حمایت از کشتی‌ها و شکستن محاصره غزه بپردازد.

او تاکید کرد: این حرکت مردمی و معنوی، ضمن گفتمان‌سازی، حامل پیام همبستگی جهانی برای پایان محاصره غزه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مسلم وافی درباره اهداف کاروان زمینی «یاران صمود» گفت: این حرکت از تهران، میدان فلسطین آغاز شد و بعد از توقف و استقبال در استان‌هایی مانند قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، بوشهر و هرمزگان در نهایت به بندرعباس رسید.

تاکنون در ۳۳ شهر توقف داشته‌ایم

وی افزود: تاکنون در ۳۳ شهر توقف داشتیم و مردم به شکل گسترده‌ای استقبال کردند. نمایندگان ولی فقیه در برخی استان‌ها از جمله کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان نیز در حمایت از این کاروان وارد میدان شدند.

عمده افراد حاضر در کاروان صمود غیر مسلمان هستند

وافی با اشاره به حرکتی بزرگ در دریای آزاد افزود: از حدود دو ماه پیش در اروپا حدود ۷۳ قایق از ۴۴ کشور مختلف هماهنگ شدند و عملیات شکستن محاصره غزه را آغاز کردند. این حرکت با وجود حملات پهپادی اسرائیل که تعدادی از قایق‌ها را هدف قرار داده‌اند، ادامه دارد و اکنون به ۵۹۰ مایلی سواحل غزه رسیده‌اند. نکته جالب این است که عمده افراد در این قایق‌ها از کشورهای اروپایی و با مذاهب مختلف به جز اسلام هستند.

وی بیان کرد: هدف ما نه صرفاً حرکت دریایی، بلکه گفتمان‌سازی و ایجاد موج مطالبه‌گری است. همچنین از مردم خواسته‌ایم دعا کنند و صدقه بدهند، به ویژه پس از غرق شدن یکی از قایق‌ها با ۳۱ سرنشین که باعث ناراحتی ما شد.

شکستن محاصره غزه یعنی پایان تشنگی و گرسنگی کودکان

او در پاسخ به اینکه این حرکت چه تأثیری می‌تواند داشته باشد، اظهار کرد: شکستن محاصره غزه پایان تشنگی و گرسنگی کودکان مظلوم این منطقه است. مسئولان کشورهای اسلامی باید به جای سکوت و بی‌تفاوتی، دست به کار شوند و فشارهای اقتصادی و سیاسی خود را افزایش دهند تا شاهرگ حیاتی صهیونیست‌ها قطع شود.

حمایت همه‌جانبه برای شکست حصر غزه ضروری است

حجت‌الاسلام مسلم گنجی، عضو کاروان زمینی یاران صمود نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور حدود ۷۰ قایق از ۴۴ ملیت مختلف گفت: این کاروان با هدف حمایت از برنامه‌های شکست حصر غزه و ادامه راه کشتی مرمره شکل گرفته، این حرکت‌ها باید استمرار یابند تا ابهت رژیم صهیونیستی شکسته شود.

مسلم گنجی با بیان اینکه کاروان زمینی یاران صمود برای حمایت از کشتی‌هایی که حامل بیش از هزار نفر از ۴۴ کشور جهان هستند شکل گرفته، گفت: ما این حرکت را ادامه راه کشتی مرمره می‌دانیم که در سال ۸۹ با هدف شکستن محاصره غزه اقدام کرد ولی متأسفانه ۱۱ نفر از اعضایش شهید شدند. پس از آن مقام معظم رهبری تأکید کردند که این حرکات باید تداوم داشته باشد تا ابهت رژیم صهیونیستی شکسته شود.

او با بیان اینکه مشاهده جنایات در غزه باعث تحرک می‌شود، افزود: وقتی یک سگ در غزه کودک شهید شده را به دندان می‌گیرد، این موضوع وجدان انسانی ما را به درد می‌آورد و ما را برمی‌انگیزد که به میدان بیاییم.

گنجی ادامه داد: این وضعیت دردناک است که کشورهای مسلمان منطقه مانند اروپا واکنش مناسبی نشان نمی‌دهند و این هشداری است که ما باید مراقب باشیم مسلمانان عقب نیفتند.

عضو کاروان یاران صمود همچنین از رسانه‌ها خواست تا صدای این حرکت باشند و حقیقت ماجرا را به جهان برسانند.

رسانه‌ها سکوت خود را بشکنند

او گفت: رسانه‌ها باید سکوت را بشکنند تا این حرکت‌ها به یک جریان گسترده جهانی تبدیل شود.

آمدیم اعلام کنیم آماده کمک هستیم

یکی از اعضای کاروان زمینی یاران صمود از تهران به خبرنگار مهر گفت: وقتی شنیدیم کاروانی برای شکستن حصر غزه حرکت می‌کند، احساس وظیفه کردیم حضور داشته باشیم و اعلام کنیم آماده‌ایم به مردم مظلوم غزه کمک کنیم.

عضو این کاروان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره دلیل حضور خود گفت: ما اهل تهران هستیم و وقتی شنیدیم کاروانی برای شکستن حصر غزه راه افتاده، آمدیم که هم‌صدا باشیم و حمایت کنیم. دیدیم گروه جهادی‌ای هم همراه هستند که این حرکت را تبلیغ و ترویج می‌کنند.

او ادامه داد: هدف اصلی ما این است که به دنیا بگوییم مردم ایران همواره آماده‌اند در کنار مظلومان جهان ایستاده و به آن‌ها کمک کنند. این حرکت نشانه همبستگی و روحیه جهادی ما است.