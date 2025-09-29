خبرگزاری مهر - گروه استانها- وقتی نام «سید حسن نصرالله» به میان میآید، ذهنها بیاختیار به سمت صلابت، ایمان و آرامشی میرود که در وجود او موج میزد. مردی که در قامت یک رهبر سیاسی نظامی ظاهر شد، اما روح و منش او فراتر از هر سیاستمداری بود.
سید حسن نصرالله، رهبر شهید حزبالله لبنان، نه تنها در تاریخ معاصر خاورمیانه، بلکه در قلب میلیونها انسان آزاده جایگاهی ویژه دارد؛ مردی که با صلابت کلام، صداقت رفتار و ایمان بیپایانش، به اسطورهای از مقاومت و ایستادگی بدل شد.
نام سید حسن نصرالله همواره با شجاعت، فروتنی و ایمان گره خورده است. او مردی بود که از دل کوچههای بیروت برخاست اما افقی به وسعت جهان اسلام داشت. خطبههای پرشور و کلام نافذش لرزه بر اندام دشمن میانداخت و همزمان، آرامش و امید را به دلهای مردمش میبخشید. در چشم او برق یقین موج میزد؛ یقینی که دشمن را ناامید و یاران را امیدوار میکرد.
رهبر، پدر و تکیهگاه مردم
او نه تنها یک رهبر سیاسی و فرمانده نظامی، که پدری دلسوز برای خانوادههای شهدا، تکیهگاهی برای محرومان و الگوی نسلی بود که آموختند ایمان میتواند معادلات قدرت را برهم بزند. نصرالله صدای مظلومان و فریاد عدالتخواهان بود؛ مردی که کلماتش فراتر از مرزهای لبنان، در هر کوچه و خیابان جهان اسلام پژواک مییافت.
سادگی زندگی او، خانهای بیآلایش و رفتاری بیتکلف، تضادی آشکار با قدرت و هیبتی بود که دشمنانش را به لرزه میانداخت. او در دلها جای داشت، چون صداقتش بیپیرایه بود و ایمانش بیوقفه؛ مردی که حتی در اوج خطر و تهدید، نگاهش به افق آینده و کلامش سرشار از امید بود. امروز در سالگرد شهادتش، لبنان نه فقط فرماندهای بزرگ، که پارهای از وجدان بیدار خود را به یاد میآورد.
او در میدان سیاست، فرماندهای قدرتمند بود و در میدان جنگ، رهبری شکستناپذیر. اما در میان مردم، همان سید حسن همیشگی بود؛ بسیاری از لبنانیها روایت میکنند که حضور او به آنها احساس امنیت میداد؛ احساسی که از جنس وعدههای الهی بود، نه از جنس تبلیغات سیاسی.
صلابت و ایمان؛ دو ستون شخصیت سید مقاومت
در سخنرانیهایش، صدایی آرام اما استوار داشت. کلماتی کوتاه، سنجیده و پر از ایمان. او میدانست چگونه با زبان مردم سخن بگوید و چگونه قلبها را آرام کند. هر بار که مقابل دوربین ظاهر میشد، نهتنها لبنانیها، بلکه میلیونها آزادیخواه در جهان عرب و حتی فراتر از آن، با دلی مطمئن پای کلامش مینشستند.
راز ماندگاری او را میتوان در سه محور جستوجو کرد که سهرابی کارشناس سیاسی در این باره به خبرنگار مهر گفت: شهید نصرالله در همه تصمیمهای بزرگ سیاسی و نظامی، نخست به خدا و اهلبیت (ع) توکل میکرد. در سخنرانیهایش آیات قرآن و روایات اهلبیت جایگاه ویژهای داشت و این باور دینی، ستون اصلی شخصیت او بود.
وی با اشاره به شجاعت و صلابت از دیگر ویژگیهای بارز سید مقاومت تصریح کرد: او در برابر بزرگترین ارتشهای دنیا ایستاد، بدون آنکه از تهدیدها هراس داشته باشد. حتی دشمنانش اعتراف میکردند که سید حسن در تصمیمگیری و پایداری، مردی شکستناپذیر است. صمیمیت و نزدیکی به مردم نیز از دیگر ویژگیهاست و او هیچگاه خود را جدای از مردم ندانست. سادهزیستیاش، زندگی در میان مردم جنوب لبنان و ارتباط بیپردهاش با خانوادههای شهدا و رزمندگان، این حقیقت را به همه نشان میداد.
میراث جاودان، صدایی که همچنان الهامبخش است
محمد صادقی به عنوان یک تحلیلگر درباره شخصیت او گفت: سید حسن نصرالله ترکیبی نادر بود از یک روحانی متعبد، یک فرمانده نظامی باهوش و یک رهبر مردمی. این ویژگیها باعث شد او نهتنها در لبنان، بلکه در سراسر منطقه نماد مقاومت شود.
وی ادامه داد: زندگی سید مقاومت، سراسر در خدمت آرمانهای والای انسانی و اسلامی بود. او نه به دنبال قدرت شخصی بود و نه به دنبال شهرت؛ همه هدفش پاسداری از عزت امت اسلامی بود. شاید به همین دلیل بود که جمله معروفش «ما پیروزیم، زیرا ایمان داریم» به شعاری جهانی بدل شد و فراتر از لبنان، در دل همه آزادیخواهان جا باز کرد.
شهادت او پایانی بر این مسیر نبود؛ بلکه آغاز فصلی تازه در تاریخ مقاومت شد. اکنون در سالگرد شهادتش، نام و تصویر سید حسن نصرالله بیش از گذشته الهامبخش است. مردی که نشان داد میتوان با ایمان و اراده، در برابر دنیا ایستاد و عزت را برگزید.
سید حسن نصرالله رفت، اما میراث او همچنان زنده است؛ میراثی از ایمان، شجاعت، علم و عشق به مردم. پرترهای که هر بار مرور میشود، یادآور این حقیقت است که قهرمانان واقعی تاریخ، نه با قدرتهای مادی، بلکه با ایمان و انسانیت جاودانه میشوند.
