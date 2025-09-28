مدیران و معلمان برای رشد و تعالی خود برنامه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین میرحامد تقدیری عصر یکشنبه در همایش استانی طلایه‌داران تعلیم و تربیت استان چهارمحال و بختیاری که با حضور مدیران مدارس در تالار بلاغ اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) قائل به جهانی شدن گفتمان انقلاب اسلامی بودند، اظهار کرد: ایشان هم در داخل کشور و هم در عرصه بین‌الملل می‌جنگیدند، الگویی که باید در آموزش و پرورش مورد توجه طلایه‌داران تعلیم و تربیت قرار گیرد.

رئیس بنیاد ملی نوجوان سازمان تبلیغات اسلامی با ذکر اینکه آموزش و پرورش نظام تربیت نسل آینده است، ادامه داد: معلم و مدیری که در مدرسه خدمت می‌کند، یک مجاهد است و از این مجاهدان مخلص و دلسوز در مدارسمان کم نداریم اما آنها را روایت نکردیم.

مجاهدت مدیران و معلمان مدارس روایت شود

تقدیری بیان کرد: مجاهدت مدیران و معلمان مدارس را در جای‌جای کشور باید ببینیم که ارزش این مجاهدت را پیامبر (ص) در روایتی خطاب به امیرالمومنین (ع) به زیبایی بیان می‌کنند: «یاعلی! اگر خدای عزّوجل یک نفر را به‌دست تو هدایت کند برای تو بهتر است از آنچه خورشید بر آن می‌تابد و از آن غروب می‌کند و تو بر چنین کسی حق ولایت و سرپرستی داری».

وی با تأکید بر اینکه زندگی فرزندان باید با هدف‌گذاری باشد، گفت: جو غالب مدارس به سمت معضل کنکور و قبولی در دانشگاه رفته و این در حالی‌است که به اذعان مسئولان و کارشناسان، سال گذشته ۵۶ درصد از دانش‌آموزانی که در کنکور قبول شدند، وارد هیچ دانشگاهی نشدند یعنی رقابت بر سر عده محدودی از دانشگاه‌هاست.

مسئول مدارس صدرای کشور با بیان اینکه طلایه‌داران تعلیم و تربیت هر روز باید به دانسته‌های خود اضافه کنند، افزود: مدیران و معلمان باید برای رشد و تعالی خودشان برنامه داشته باشند و بلکه هزینه کنند و کاری کنند که دچار روزمرگی نشوند. در این راستا طراحی دوره‌های پویا و بانشاط برای مدیران و معلمان موضوعیت دارد.

تقدیری توجه به ساختارها را دومین رسالت مدیران و معلمان دانست و اضافه کرد: ساختارها و بسترهایی همچون مسجد، هیئت نوجوانی، نمازهای جماعت مدارس، شهردار مدرسه و حتی تحویل کفش‌ها در نمازخانه‌های مدارس و … را در اختیار داریم که می‌توان در راستای تعالی و رشد کودکان و نوجوانان استفاده کرد.

ساختن قالب و برنامه برای دانش‌آموزان در مدارس

وی با اشاره به ساختن قالب و برنامه برای دانش‌آموزان توسط مدیران و معلمان به‌عنوان طلایه‌داران تعلیم و تربیت، اظهار کرد: اردوهای دانش‌آموزی یکی از قالب‌های ناب است که اهداف تربیتی را محقق می‌سازد و دانش‌آموزان در این برنامه‌ها بسیاری از آموزه‌های مهم زیستن را فرا می‌گیرند و تمرین می‌کنند. جا دارد مدیران و معلمان مروری بر مشخصه‌های اردوهای الگو داشته باشند.

تقدیری بازی را دیگر قالب تأثیرگذار تربیتی در مدارس دانست و توضیح داد: مدیران و معلمان باید بازی بلد باشند و در کلاس‌های درس با دانش‌آموزان خود در جهت تحقق اهداف آموزشی و تربیتی بازی کنند.

رئیس بنیاد ملی نوجوان کشور ادامه داد: نامه یک قالب تربیتی دیگر است که معلمان و مربیان باید نامه نوشتن را بلد باشند همچنان که ائمه (ع) از این قالب مهم برای تبلیغ دین استفاده می‌کردند و نمونه‌های آن نیز در متون تاریخی فراوان است. تقدیری در پایان گفت: قالب‌هایی همچون نقشه گنج، سرود، مسابقات، نمایش و … نیز باید مورد توجه طلایه داران تعلیم و تربیت قرار گیرد و در مدارس تقویت شود، بنابراین طلایه دار بودن مستلزم برنامه و قالب و ساختار است.

یادآور می‌شود، در این همایش از مجاهدت‌های شبانه‌روزی آقای خدادادی، رابط سابق مدارس صدرای ولایت استان چهارمحال و بختیاری با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و ریاست مدارس صدرای سازمان تبلیغات اسلامی تجلیل به عمل آمد.