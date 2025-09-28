روابط اقتصادی سودان و مرکزی زمینه ساز توسعه صادرات دو کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعزیز حسن صالح طاها عصر یکشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان مرکزی اظهار کرد: سودان از مهمترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در منطقه است و رتبه نخست جهان در تولید صمغ عربی و رتبه سوم در تولید کنجد را در اختیار دارد.
وی افزود: سودان در حوزه تولید ذرت خوراکی و دامی و گوشت قرمز نیز جایگاه قابلتوجهی به دست آورده و بهزودی صادرات گوشت قرمز به ایران آغاز خواهد شد.
صالح طاها تصریح کرد: سالانه حدود ۶۰ تا ۱۰۰ تن طلا از معادن سودان استخراج و به کشورهای مختلف صادر میشود و ایران نیز در آینده نزدیک در فهرست مقاصد صادراتی این محصول قرار خواهد گرفت.
سفیر سودان در جمهوری اسلامی ایران از تولید پنبه با کیفیت مطلوب در سودان خبر داد و گفت: این محصول نیز در آینده به ایران صادر میشود.
وی تأکید کرد: نیازهای کشور سودان در زمینه کود شیمیایی، ماشینآلات کشاورزی و تجهیزات برقی میتواند فرصتی برای افزایش صادرات محصولات ایرانی باشد.
صالح طاها افزود: بخش قابلتوجهی از معادن سودان همچنان بلااستفاده مانده است و این کشور آماده همکاری با کشورهایی است که بتوانند در بهرهبرداری از این ذخایر، بهویژه در حوزه فولاد و صنایع معدنی، نقشآفرینی کنند.
وی گفت: اعلام آمادگی سودان برای همکاری اقتصادی با استان مرکزی، نقطه عطفی در روابط اقتصادی دو کشور محسوب میشود و میتواند به بستری عملی برای توسعه صادرات، سرمایهگذاری مشترک و بهرهبرداری از ظرفیتهای معدنی و کشاورزی دو طرف تبدیل شود.
