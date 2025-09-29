صنعت دامپروری مازندران رو به جلو؛دامداران از مشکلات گلایه دارند

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: مازندران، استانی سرسبز و پهناور که در دامنه‌های خوش آب و هوای البرز و کنار دریای خزر جای گرفته است، همواره یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات دامی کشور به شمار می‌رود.

این استان نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی پایتخت و سایر مناطق کشور ایفا می‌کند و گوشت قرمز، مرغ و لبنیات تولیدی آن سهم قابل توجهی در سفره مردم دارد اما در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است و بازارها با نوسانات شدید قیمت دست و پنجه نرم می‌کنند، دامداران مازندران همچنان با قدرت و امید به کار خود ادامه می‌دهند و تلاش می‌کنند روند تولید را حفظ و توسعه دهند.

در روزهای اخیر، برخی اخبار و اطلاعیه‌های نگران‌کننده درباره نابودی صنعت دامپروری کشور در فضای مجازی منتشر شده که فضای ناامیدی را در میان فعالان این بخش ایجاد کرده است. اما واقعیت‌های موجود در زمین و مزارع مازندران روایتگر داستانی متفاوت است؛ داستانی از ایستادگی، همدلی و پایداری.

شرایط دامداری مازندران مناسب است

اللهیار ولیزاده رئیس اتحادیه صنعت دامپروری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: دامداران مازندران در شرایط مناسبی به سر می‌برند و هیچ نشانه‌ای از کاهش تولید وجود ندارد.

وی افزود: در شرایط حساس امروز کشور باید به جای ایجاد نگرانی و دلسردی، با حمایت و دلگرمی از تولیدکنندگان، به حفظ روند تولید کمک کنیم.

ولیزاده با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی استان اظهار داشت: مازندران به دلیل شرایط خاص آب و هوایی، یکی از استان‌های پیشرو در تولید گوشت و محصولات لبنی است و دامداران آن توانسته‌اند بخش عمده‌ای از نیاز بازار را تأمین کنند.

وی افزود بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بهبود مدیریت منابع سبب شده تا هزینه‌های تولید کنترل شود و تولید در مسیر افزایشی قرار گیرد.

رئیس اتحادیه صنعت دامپروری در خصوص تأثیر فضای روانی منفی ایجاد شده توسط شایعات گفت: این فضا به تولیدکنندگان آسیب می‌زند و انگیزه آنها را کاهش می‌دهد. بنابراین از همه فعالان اقتصادی و سیاسی درخواست می‌کنیم اختلافات خود را وارد فضای تولید نکنند و با همدلی و همکاری، شرایط را برای رشد صنعت دامپروری فراهم سازند.

محمدرضا حسینی یکی از دامداران باتجربه مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با وجود همه مشکلات اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و تحریم‌ها، دامداران استان تلاش کرده‌اند با مدیریت بهتر و استفاده از تکنولوژی‌های جدید، بهره‌وری را افزایش دهند و روند تولید را حفظ کنند.

لزوم افزایش حمایت‌ها

وی افزود: حمایت‌های اتحادیه و ایجاد فضای همدلی میان دامداران باعث شده است حال صنعت دامپروری استان نسبتاً خوب باشد و تولید همچنان روندی رو به رشد داشته باشد.

اما در کنار این دستاوردها، دامداران مازندران با چالش‌های مهمی روبرو هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند روند تولید را تهدید کند. علی‌رضا میرزاوند دامدار و کارشناس دامی استان در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: انتظار داریم اگر مازندران استان معین و نقش محوری در تأمین مرغ، گوشت و لبنیات پایتخت دارد، سهم مناسبی از نهاده‌های دامی به ویژه سبوس یارانه‌ای را نیز دریافت کند.

وی افزود: سهمیه نهاده‌های دامی استان به ویژه سبوس بسیار پایین است، گندم مرغوب استان به سایر مناطق ارسال می‌شود ولی سبوس آن به مازندران بازنمی‌گردد. سهمیه سبوس استان حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تن است که برای دام‌های استان کافی نیست.

میرزاوند ادامه داد: دامداران استان مجبورند هر کیلو سبوس یارانه‌ای را گران بخرند چون هزینه حمل و نقل سبوس از بنادر استان به سایر نقاط کشور به دامداران دیگر تحمیل نمی‌شود، اما دامداران مازندران باید این هزینه را بپردازند که باعث اعتراض آنان شده است.

کمبود علوفه و گرانی نهاده‌ها

وی درباره کمبود علوفه گفت: مراتع قشلاقی مازندران که تا پیش از این تنها کاربری مرتعی داشتند، در دو دهه اخیر توسط شوراهای اسلامی و دهیاران به دلیل کسب درآمد بیشتر به تغییر کاربری‌هایی تبدیل شده‌اند که باعث کاهش منابع طبیعی تأمین علوفه شده است. این مسئله مشکلات بسیاری برای دامداران ایجاد کرده و تولید را تحت تاثیر قرار داده است.

میرزاوند در پایان تأکید کرد: اگر مشکلات تامین نهاده‌ها و کمبود علوفه حل نشود، پایداری تولید در استان به خطر می‌افتد و این موضوع تأمین مواد پروتئینی پایتخت و کشور را دچار مخاطره خواهد کرد.

بازار گوشت قرمز

بازار گوشت قرمز در مازندران با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه شده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار به حدود ۸۰۰ هزار تومان رسیده که فشار زیادی به مصرف‌کنندگان وارد کرده است و برای تنظیم بازار باید اقدامات فوری انجام شود.

افزایش عرضه گوشت منجمد دولتی، حمایت از دامداران در کاهش هزینه‌های تولید، کنترل دقیق زنجیره توزیع و اطلاع‌رسانی شفاف به مصرف‌کنندگان از جمله برنامه‌هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد و هدف این است که تولیدکنندگان بتوانند با قیمت عادلانه تولید کنند و مصرف‌کنندگان نیز گوشت را با قیمت منطقی تهیه کنند.

مازندران با جمعیتی بالغ بر چند میلیون رأس دام سبک و سنگین یکی از قطب‌های اصلی دامپروری کشور است. برآوردها نشان می‌دهد که استان سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز تولید می‌کند که بخش قابل توجهی از آن به بازارهای داخلی و حتی استان‌های همجوار ارسال می‌شود.

دام‌های سبک شامل گوسفند و بز با حدود ۴ میلیون رأس و دام‌های سنگین شامل گاو و گاومیش نزدیک به ۵۰۰ هزار رأس در استان وجود دارد. این جمعیت دام با تلاش دامداران و بهره‌گیری از دانش روز، سهم بزرگی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

صنعت دامپروری مازندران، علیرغم همه مشکلات و چالش‌های تأمین نهاده‌ها و افزایش هزینه‌ها، نشان‌دهنده اراده قوی دامداران این استان است که با همدلی، حمایت و مدیریت صحیح به مسیر خود ادامه می‌دهند.

دامداران مازندران نیز امیدوارند با رفع مشکلات تامین نهاده‌ها، بهبود منابع علوفه‌ای و کنترل قیمت‌ها، بتوانند سهم خود را در تامین غذای سالم و باکیفیت برای مردم کشور به بهترین شکل ایفا کنند.