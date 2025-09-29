  1. سلامت
اعلام راهکارهایی برای مصرف منطقی دارو

مدیرکل نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، بر لزوم تعهد جمعی بیماران، پزشکان، داروسازان، بیمه‌ها و نهادهای حرفه‌ای برای مصرف منطقی دارو تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نازیلا یوسفی، با اشاره به ضرورت مدیریت تقاضای دارو گفت: کاهش بیماری‌ها از طریق پیشگیری، ارتقای سواد سلامت عمومی و پرهیز از خوددرمانی از اقدامات مؤثر در این مسیر است.

وی افزود: پزشکان باید با پایبندی به راهنماهای بالینی بومی و اجتناب از تجویز داروهای غیرضروری به بهبود شرایط کمک کنند. همچنین داروسازان با خودداری از فروش داروی نسخه‌ای بدون نسخه و راهنمایی بیماران می‌توانند نقش مهمی در مدیریت مصرف ایفا کنند.

یوسفی با اشاره به نقش بیمه‌ها در حمایت از تجویز منطقی دارو تأکید کرد: نظارت بر الگوهای نسخه‌نویسی و تعرفه‌گذاری صحیح، موجب افزایش انگیزه برای رعایت پروتکل‌های درمانی خواهد شد.

به گفته وی، سازمان نظام پزشکی نیز باید بر تخلفات نسخه نویسی و تبلیغات دارویی نظارت کند.

یوسفی خاطرنشان کرد: دسترسی پایدار و عادلانه به دارو تنها با همکاری همه ذی نفعان محقق می‌شود و ادامه روند فعلی منجر به تداوم کمبودها خواهد شد.

