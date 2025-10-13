به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نازیلا یوسفی، با اشاره به نتایج پژوهشی که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است، اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد بیش از یک سوم افراد در نخستین مواجهه با علائم افسردگی برای درمان به پزشک یا داروساز مراجعه نمیکنند و از روشهای شخصی و غیرعلمی برای بهبود وضعیت خود استفاده میکنند.
وی افزود: در این مطالعه با عنوان بررسی الگوهای رفتاری مردم در برخورد با دارودرمانی افسردگی و عوامل مؤثر بر رفتارها، مشخص شد بیشتر افراد زمانی به متخصص مراجعه میکنند که اختلال در روابط اجتماعی یا فعالیتهای روزمرهشان بروز کند.
تصریح کرد: عواملی مانند انگزدگی اجتماعی، آگاهی پایین نسبت به ماهیت بیماری و نداشتن پایبندی به درمان از مهمترین دلایل تأخیر در مراجعه به مراکز تخصصی است که میتواند روند بهبودی را مختل کند.
مدیرکل دفتر پایش فرآوردههای سلامت تأکید کرد: افسردگی نیازمند تشخیص و پیگیری تخصصی است و مراجعه به روانپزشک، روانشناس یا داروساز گام مؤثری در جهت درمان پایدار به شمار میرود.
یوسفی خاطرنشان کرد: در صورت احساس افسردگی، استفاده از حمایت خانواده، دوستان و شبکههای اجتماعی سلامت میتواند نقش مهمی در آغاز درمان و بازگشت فرد به زندگی عادی داشته باشد.
