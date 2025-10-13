  1. سلامت
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۲

یک‌سوم افراد افسرده خیلی دیر سراغ پزشک می روند

مدیرکل دفتر پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: یک‌سوم مبتلایان به افسردگی در شروع بیماری به پزشک مراجعه نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نازیلا یوسفی، با اشاره به نتایج پژوهشی که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است، اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از یک سوم افراد در نخستین مواجهه با علائم افسردگی برای درمان به پزشک یا داروساز مراجعه نمی‌کنند و از روش‌های شخصی و غیرعلمی برای بهبود وضعیت خود استفاده می‌کنند.

وی افزود: در این مطالعه با عنوان بررسی الگوهای رفتاری مردم در برخورد با دارودرمانی افسردگی و عوامل مؤثر بر رفتارها، مشخص شد بیشتر افراد زمانی به متخصص مراجعه می‌کنند که اختلال در روابط اجتماعی یا فعالیت‌های روزمره‌شان بروز کند.

تصریح کرد: عواملی مانند انگ‌زدگی اجتماعی، آگاهی پایین نسبت به ماهیت بیماری و نداشتن پایبندی به درمان از مهم‌ترین دلایل تأخیر در مراجعه به مراکز تخصصی است که می‌تواند روند بهبودی را مختل کند.

مدیرکل دفتر پایش فرآورده‌های سلامت تأکید کرد: افسردگی نیازمند تشخیص و پیگیری تخصصی است و مراجعه به روان‌پزشک، روان‌شناس یا داروساز گام مؤثری در جهت درمان پایدار به شمار می‌رود.

یوسفی خاطرنشان کرد: در صورت احساس افسردگی، استفاده از حمایت خانواده، دوستان و شبکه‌های اجتماعی سلامت می‌تواند نقش مهمی در آغاز درمان و بازگشت فرد به زندگی عادی داشته باشد.

