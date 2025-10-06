منتصری: ۵۰۰ طرح آبخیزداری فارس در صف انتظار تامین بودجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام منتصری با اشاره به اینکه ۵۰۰ پروژه در انتظار اعتبار برای اجرا هستند گفت: راه برون‌رفت از خشکسالی انجام عملیات آبخیزداری در جای جای استان فارس و کشور است.

وی ادامه داد: هدف از اجرای طرح‌های آبخیزداری در نقاط مختلف استان جلوگیری از هدررفت آبهای جاری ناشی از بارش های جوی و استفاده بهینه از این منابع خدادادی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس با اشاره به برداشت بی‌رویه آبهای زیرزمینی افزود: متاسفانه حفر چاههای غیرمجاز و برداشت بی رویه آب از چاههای مجاز و دارای پروانه از یک سو و خشکسالی های چند دهه اخیر و تخریب منابع طبیعی باعث شده تا سطح ایستابی سفره های زیرزمینی فارس به شدت پایین رفته، تا جایی که شاهد ایجاد فروچاله و فرونشست و رانش زمین در نقاط مختلف استان هستیم.

منتصری با اشاره به اینکه متوسط فرونشست جهانی ۲ تا ۴ میلیمتر در سال است، گفت: رکورد ثبت شده در فارس در منطقه ای واقع در بین دشت جهرم و فسا ۵۴ سانتیمتر برآورد شده که عمق فاجعه را نشان می‌دهد.

مدیرکل منابع طبیعی فارس با اشاره به شرایط اقلیمی و آب و هوایی فارس تصریح کرد: هدف از اجرای طرح ها و پروژه های آبخیزداری تزریق آب به سفره‌های آب زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش‌ خاک، کنترل سیلاب است.