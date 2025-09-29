پژوهشگر برتر کشوری: پژوهش بهترین راه برای ساختن کشور است

محمدطاها سعادتیراد که دارای با ۳۶ مقاله علمی و ۱۷ طرح پژوهشی است در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پژوهش تنها مسیر پیشرفت شخصی نیست بلکه ابزاری قدرتمند برای توسعه ایران است.
وی اظهار کرد: با وجود پیشنهادهای خارجی، تصمیم گرفته در کشور خود بمانم و آن را بسازک.
وی گفت: موفق به چاپ ۳۶ مقاله در ژورنالهای معتبر ISI و Scopus و اجرای ۱۷ طرح پژوهشی شدهام و عنوان پژوهشگر برتر کشوری بند کاف وزارت بهداشت را کسب کردهام.
سهمیه بند کاف؛ امتیازی برای نخبگان علمی کشور
سعادتیراد در توضیح این آییننامه عنوان کرد: بند کاف شامل شش محور در حوزههای پژوهشی، فناوری، اجرا و انتشارات علمی است که به پژوهشگران امتیازات ویژهای میدهد. افرادی که حائز امتیازات لازم شوند، میتوانند با کسب ۹۰ درصد نمره آخرین فرد قبولی، از سهمیه ۱۰ درصد استعدادهای درخشان برای ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی بهرهمند شوند.
وی درباره فضای پژوهشی دانشگاه محل تحصیل خود بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی مازندران با همراهی اساتید توانمند، بستری فوقالعاده برای پژوهش فراهم کرده است. همین همکاریها موجب شد مقالاتم در معتبرترین مجلات بینالمللی منتشر شود و در چندین کنگره ملی و بینالمللی بهعنوان ارائهدهنده برتر شناخته شوم.
سعادتیراد در ادامه مسیر خود اشاره کرد: در مسیر پژوهش، مشکلات و بنبستهای زیادی وجود دارد، اما این دشواریها باعث میشوند که شیرینی موفقیت دوچندان شود. پیوستگی در مسیر، رمز غلبه بر همه موانع است.
وی با اشاره به فرصتهای بینالمللی خود افزود: فرصتهایی برای ادامه تحصیل در کشورهای آسیایی و اروپایی داشتم، اما تصمیم گرفتم بمانم. ایران پتانسیلهای علمی بالایی دارد و من خودم را مدیون این خاک میدانم و همکاریهایم با اساتید بینالمللی بهصورت مجازی ادامه دارد، اما قلب و ذهنم برای پیشرفت ایران میتپد.
وی خطاب به دانشجویان تأکید کرد: پژوهش را از همان سال اول دانشگاه جدی بگیرید. در کارگاههای توانمندسازی شرکت کنید، با اساتید رشته خود همکاری پژوهشی را آغاز کنید و از مسیر نترسید. این یکی از زیباترین تجربیات زندگی دانشجویی خواهد بود.
سعادتیراد در یادآور شد: میخواهم در آینده در وزارت بهداشت، در حوزه سیاستگذاریهای مربوط به سالمندی نقشآفرین باشم. هدفم ارتقای جایگاه شغلی و علمی این رشته و در نهایت بهبود کیفیت زندگی سالمندان عزیز کشورمان است.
