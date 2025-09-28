به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه اجلاسیه سرداران و سه هزار شهید استان سمنان در مصلای امیرالمومنین علیه السلام سمنان کنگره‌های شهدا را ادامه راه شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست.

وی افزود: شرایط امروز کشورمان به خصوص بعد از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و در روزهایی که در آن هستیم شان می‌دهد که دشمنان قسم خورده ما دست به یکی کرده تا به ظاهر حرف از توافق بزند ولی در عمل دشمنی خودشان را ادامه دهند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین ادامه داد: ایران به دنیا نشان داد که ما بنای جنگ با کسی نداریم اما اگر کسی به ما تجاوز کند مشت محکم ملت و به خصوص نیروهای مسلح بر دهان دشمنان زده خواهد شد.

مطیعی به تحولات روزهای اخیر هم اشاره کرد و گفت: امروز غرب جریان ماشه را اجرا کرده و این موضوع با هدف ناامیدی مردم ایران اسلامی انجام شده است.

وی افزود: مردم ما باید بدانند که این جریان کته جدیدی در مسائل اقتصادی با توجه به نظرات کارشناسان از جهات تحریم‌ها نخواهد بود و به ما ضربه‌ای نمی‌زند زیرا هیچ تحریمی نیست که آمریکا متوجه ایران نکرده باشد و دشمنان در تلاش هستند تا با جو روانی اتحاد مقدس مردم را نشانه بگیرند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در خاتمه بیان کرد: برگزاری کنگره‌های بزرگداشت شهدا در واقع پیوندهای فکری و اندیشه‌ای شهدا با نسل جدید است که می‌تواند امید افزا باشد