  1. استانها
  2. یزد
۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۹

آسمانی صاف همراه با وزش باد در یزد پیش‌بینی می‌شود

آسمانی صاف همراه با وزش باد در یزد پیش‌بینی می‌شود

یزد- بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز دوشنبه، استان یزد شاهد جوی پایدار و آسمانی صاف همراه با کاهش دما و در برخی ساعات کاهش کیفیت هوا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس داده‌های هواشناسی امروز دوشنبه، آسمان استان یزد عمدتاً صاف و بدون بارش پیش‌بینی می‌شود و وزش باد ملایم از سمت شمال_شمال شرقی با سرعت حدود ۷ کیلومتر بر ساعت گزارش شده و شاخص کیفیت هوا در وضعیت ناسالم قرار دارد،

بر همین اساس در مناطق شمالی استان (اردکان، میبد) آسمان صاف، دمای بالا در روز و کاهش جزئی در شب وزش باد ملایم و در مناطق جنوبی استان (مهریز، خاتم) هوای نسبتاً خنک‌تر، شب‌های سردتر و احتمال غبار محلی و در مناطق شرق استان (بافق، بهاباد) سردترین نواحی استان، با دمای شبانه پایین‌تر و هوای خشک پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غرب استان هوایی گرم و خشک، با احتمال وزش باد و افزایش گردوغبار و برای مرکز استان (شهر یزد) هوای بسیار گرم در روز، کاهش دما در شب، کیفیت هوا ناسالم و توصیه به کاهش فعالیت در فضای باز دور از انتظار نخواهد بود.

کد خبر 6605420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها