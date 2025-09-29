به گزارش خبرگزاری مهر، براساس داده‌های هواشناسی امروز دوشنبه، آسمان استان یزد عمدتاً صاف و بدون بارش پیش‌بینی می‌شود و وزش باد ملایم از سمت شمال_شمال شرقی با سرعت حدود ۷ کیلومتر بر ساعت گزارش شده و شاخص کیفیت هوا در وضعیت ناسالم قرار دارد،

بر همین اساس در مناطق شمالی استان (اردکان، میبد) آسمان صاف، دمای بالا در روز و کاهش جزئی در شب وزش باد ملایم و در مناطق جنوبی استان (مهریز، خاتم) هوای نسبتاً خنک‌تر، شب‌های سردتر و احتمال غبار محلی و در مناطق شرق استان (بافق، بهاباد) سردترین نواحی استان، با دمای شبانه پایین‌تر و هوای خشک پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غرب استان هوایی گرم و خشک، با احتمال وزش باد و افزایش گردوغبار و برای مرکز استان (شهر یزد) هوای بسیار گرم در روز، کاهش دما در شب، کیفیت هوا ناسالم و توصیه به کاهش فعالیت در فضای باز دور از انتظار نخواهد بود.