کامران گلمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مرکز محل تجمیع و تصفیه آبهایی است که از سد گاوشان، دریاچه طاقبستان، چاههای ده پهن در ضلع شرقی کرمانشاه و چند چاه دیگر در مسیر وارد شهر میشود.
وی با تشریح مراحل تصفیه آب افزود: آبهای ورودی ابتدا در مرحله تهنشینی اولیه قرار میگیرند تا ذرات درشت جدا شوند، سپس از طریق کانالهای جانبی وارد برج اختلاط شده و پس از ترکیب با مواد شیمیایی منعقدکننده، به واحد فیلتراسیون میروند؛ در این مرحله ذرات بسیار ریز نیز تا دو دهم میلیمتر تهنشین میشوند.
گلمحمدی ادامه داد: پس از فیلتراسیون، آب وارد مخازن ذخیره شده و با انجام کلرزنی و گندزدایی، برای پمپاژ به شبکه توزیع شهری آماده میشود. این فرآیند به صورت سه شیفت و با تلاش ۲۵ نفر از کارکنان انجام میشود تا آب شرب سالم به دست شهروندان برسد.
وی با انتقاد از برخی ناهنجاریهای محیطی گفت: متأسفانه در اطراف تصفیهخانه محل تجمع زبالهگردها و ریختن پسماندهای شهری ایجاد شده که گاه به آتشسوزی میانجامد. این آتشسوزیها باعث پخش خاکستر و بوی نامطبوع در فضای عملیات تصفیه شده و زحمات کارکنان را چند برابر میکند.
رئیس تصفیهخانه شهید نظری خواستار ورود و همکاری دستگاههای ذیربط برای جمعآوری زبالهها و جلوگیری از آتشسوزیهای مکرر شد تا کیفیت آب شرب شهر از تهدیدات محیطی مصون بماند.
