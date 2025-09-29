حجتالاسلام سید محمد سادات در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اخیر و روند مذاکرات برجام، خواستار برگزاری دورههای تخصصی غربشناسی ویژه مدیران شد.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ سال است برخی سیاستمداران و روشنفکران داخلی، مشغول بزککردن چهره غرب و تطهیر جنایات استعمارگران هستند، گفت: این جریان فکری، بهصورت خزنده و موریانهوار، تفکر غربباوری و حتی غربپرستی را مانند ویروسی کشنده به نسلهای مختلف بهویژه جوانان و قشر تحصیلکرده منتقل کردهاند.
حجتالاسلام سادات با اشاره به نقش بیدارگر انقلاب اسلامی در مقابله با این جریان افزود: انقلاب اسلامی توانست تا حدود زیادی این مسیر را متوقف کند، اما متأسفانه در سه دهه اخیر، مجدداً صدای گرایش به غرب از برخی محافل رسمی و مسئولان شنیده میشود؛ جریانی که مذاکره با غرب را راهحل مشکلات اقتصادی، زیستمحیطی و امنیتی کشور معرفی میکند.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان کردستان و کارشناس مسائل سیاسی در ادامه با انتقاد از فقدان شناخت عمیق برخی مسؤولان از بنیانهای فکری و فلسفی تمدن غرب، اظهار کرد: بسیاری از مدیران کشور حتی درکی ابتدایی از مفاهیم کلیدی تمدن غرب نظیر لیبرالیسم، سکولاریسم، اومانیسم، راسیونالیسم، پوزیتیویسم، جهانیسازی و نظریههایی چون «پایان تاریخ» ندارند و همین ناآگاهی، آنها را در برابر سخنان فریبنده و لبخندهای غربیان، بیدفاع کرده است.
سادات، این غفلت را عامل اصلی تحمیل خسارتهای بزرگ به ملت دانست و افزود: نتیجه این سادهانگاریها، تصمیماتی مانند توافقات پرهزینه و کمثمر، نظیر برجام است که نهتنها مشکلی را حل نکرد، بلکه سالها روند پیشرفت کشور را با مانع مواجه ساخت.
وی با تأکید بر راهکار پیشگیرانه، گفت: یکی از مهمترین راههای مقابله با خسارتهای تصمیمات سادهلوحانه، برگزاری دورههای مستمر و جامع غربشناسی برای مدیران در سطوح مختلف کشور است.
وی اعلام کرد: مدیری که بنیانهای نظری و تاریخی تفکر غرب مدرن را میشناسد، در تعامل با آنها هوشمندانه رفتار میکند و کشور را گرفتار خسارتهای غیرقابل جبران نمیکند.
