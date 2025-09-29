فرمانده قرارگاه کربلا: تقویت بخش خصوصی راهبرد توسعه اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد خادم سیدالشهدا صبح امروز دوشنبه در نشست هماندیشی با رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به نقش محوری بخش خصوصی در ساختار نظام جمهوری اسلامی، افزود: قرارگاه آماده همکاری با اتاق بازرگانی برای برگزاری جشنوارههای تخصصی در حوزههای مختلف بهویژه در زمینه تولید و رونق اقتصادی استان خوزستان است تا با این اقدامات، انگیزه سرمایهگذاری افزایش یابد و چرخه اقتصاد محلی تقویت شود.
وی در این نشست که با محوریت توجه به موضوعات سرمایهگذاری و تقویت بخش خصوصی برگزار شد، به اقدامات انجامشده قرارگاه در حوزههای اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای ایمنی کشت محصولات و جلوگیری از آسیبهای طبیعی، اقداماتی انجام شده تا از محصولات خرما و نخلستانها در برابر تهدیدات حفاظت شود؛ این اقدامات در پاسخ به درخواست باغداران محلی صورت گرفته و تاثیر مثبتی بر حفظ و پایداری تولید داشته است.
خادم سیدالشهدا با تاکید بر اهمیت فناوری در کشاورزی، گفت: تسطیح اراضی با لیزر را آغاز کردهایم که نتیجه آن افزایش برداشت محصول از سه تا چهار تن به هفت تن در هر هکتار است؛ این روش نه تنها بهرهوری را بالا میبرد، بلکه به کشاورزان کمک میکند تا با چالشهای طبیعی بهتر مقابله کنند.
فرمانده قرارگاه کربلا همچنین از برگزاری دورههای آموزشی برای دامداران خبر داد و افزود: این برنامهها بسیار تاثیرگذار بوده و اکنون در حال برنامهریزی برای جشنواره گاومیش با دعوت از ۹۰۰ بهرهبردار از سراسر استان هستیم؛ هدف این است که با همکاری جهاد کشاورزی و شرکت توسعه نیشکر، حمایتهای لازم فراهم شود تا تولیدکنندگان محلی تشویق به ماندگاری شوند.
وی با انتقاد از عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان لبنی، بیان کرد: قیمت پایین شیر و نبود خدمات مناسب باعث شده بسیاری از دامداران گلههای خود را بفروشند و به شهرهای دیگر مهاجرت کنند؛ در حالی که کارخانجات خریدار شیر سود اصلی را میبرند، بهرهبرداران محلی با هزینههای برابر درآمد مواجه هستند و این امر انگیزه آنها را کاهش میدهد.
وی افزود: قرارگاه سه کارخانه برای تبدیل هسته خرما به آرد دام خریداری کرده و ۱۵ واحد بستهبندی خرما راهاندازی کردهایم؛ همچنین با خرید چرخ خیاطی برای زنان محلی، فرصتهای شغلی ایجاد شده و محصولات صنایع دستی خرما به تهران و مشهد ارسال شده تا از مزرعه مستقیم به بازار برسد.
خادم سیدالشهدا با اشاره به استفاده از ماشینآلات سنگین مانند تراکتور، بولدوزر و بیل مکانیکی به منظور لایروبی نهرهای آبی در مسیر نخلستان های اشاره کرده و افزود: قرارگاه به صورت رایگان عملیات لایروبی نهرها و کانالها را انجام میدهد تا آب مورد نیاز بیش از ۶۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی در منطقه بستان تامین شود؛ این اقدامات نه تنها به آبیاری نخلستانها کمک میکند، بلکه از خشک شدن محصولات جلوگیری کرده و به آبادانی روستاها منجر میشود.
فرمانده قرارگاه کربلا با تاکید بر گسترش نخلستانها در سراسر استان خوزستان، اظهار داشت: در مناطقی مانند شوشتر، دزفول و ایذه پتانسیل بالایی وجود دارد و با اتصال آب و تسهیلات، میتوان تولید را افزایش داد؛ ما خریداران خارجی مانند لبنانیها برای شیره خرما داریم، اما نیاز به توسعه فرآوری محلی است تا سود به تولیدکنندگان برسد.
وی در ادامه به مکانیزاسیون کشاورزی اشاره کرد و گفت: دستگاههای سادهای برای چیدن خرما ساختهایم که ایمنی و کارایی را افزایش میدهد و از آسیبهای احتمالی جلوگیری میکند.
خادم سیدالشهدا با بیان اینکه قرارگاه فرصتساز است نه تعلیفی، افزود: ما در کنار بخش خصوصی ایستادهایم و با امکانات خود، از تولیدکنندگان حمایت میکنیم تا روستاها آباد شوند و مهاجرت معکوس رخ دهد؛ اگر روستا آباد باشد، شهر نیز پیشرفت میکند.
