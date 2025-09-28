کمالی فر: هر کتابم را شهیدی انتخاب کرده است؛تاثیر عطر شهدا برای نوشتن

میترا کمالی فر بانوی نویسنده‌ای که با قلم خود، راه شهدا را در سرزمین ایثار و مقاومت زنده نگه داشته است، در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است مسیر نویسندگی‌اش نه از علاقه شخصی، بلکه از تجربه‌ای عمیق و انتخابی الهی آغاز شده است.

نویسنده ۱۳ عنوان کتاب در حوزه ادبیات دفاع مقدس، از دلایل ورودش به این عرصه، ارتباط معنوی با شهدا و اهمیت روایتگری ایثار سخن می‌گوید.

وی با اشاره به فضای تأثیرگذار قرارگاه امیرالمؤمنین (ع، تجربیات خود را این‌گونه شرح می‌دهد: من در ابتدا به نوشتن علاقه‌ای نداشتم. اما وقتی به قرارگاه رفتم، محیط آنجا، سنگرهای شهدا، زیارت عاشوراهایی که بچه‌ها در سنگرها می‌خواندند، و صحبت‌های همرزمان شهدا برایم بسیار تازگی داشت و عمیقاً مرا تحت تأثیر قرار داد.

کمالی فر ادامه داد: در همان برهه احساس کردم که می‌توانم از شهدا بنویسم و این مسیر را آغاز کردم. اولین شهیدی که برای نوشتن انتخاب کردم، شهید علی غیوری‌زاده بود.

این نویسنده دفاع مقدس از لحظات ناب و تأثیرگذاری می‌گوید که عطر خاک و یاد شهدا، قلم او را به جریان انداخت و عنوان کرد: فضای قرارگاه، حس آرامشی خاص داشت؛ انگار که خود، اثری از خون‌های پاکی بود که بر خاک آن مناطق ریخته شده بود. من دوست داشتم به منبع این آرامش، به سرچشمه این ایثار، وصل شوم و این حس، انگیزه‌ای قوی برای نوشتن شد.

کمالی فر با اشاره به اینکه رویکردی معنوی به فرآیند نویسندگی خود دارد و معتقد هستم که اراده شهدا در انتخاب نویسنده نقش اساسی دارد، اضافه کرد: هر کتابی که تا کنون نوشتم، یقین دارم که اول خودش آن شهید خواسته که من درباره او بنویسم، این یک انتخاب از سوی شهید است،

وی ادامه داد: نه صرفاً انتخاب من به عنوان نویسنده، انگار که شهدا خودشان قلم به دست ما می‌دهند تا روایتگر داستانشان باشند.

زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت

وی همچنین با اشاره به اهمیت شنیدن و ثبت خاطرات خانواده شهدا، عنوان کرد: آنها چراغ راهی برای نسل‌های آیند هستند، هر کلامی که از خانواده شهدا می‌شنویم، برای ما درس بزرگی است، صحبت‌های همسران شهدا، یا مادری که از دوران کودکی فرزندش می‌گوید، از اینکه او قرار بوده عصای دست پدر و مادرش باشد، همه این‌ها برای ما آموزنده و راهگشا است. این خاطرات، گنجینه‌هایی هستند که باید حفظ و منتقل شوند.

این نویسنده دفاع مقدس در ادامه به فعالیت‌های انتشاراتی در حوزه ادبیات دفاع مقدس و آماری از تولیدات این بخش اشاره کرد و افزود: در سال گذشته، حدود ۶۱ عنوان کتاب در حوزه ادبیات دفاع مقدس منتشر شده که شامل خاطره، رمان و حتی کتاب‌های جیبی در قالب‌های گوناگون بوده است.

وی گفت: امسال نیز تاکنون ۱۸ عنوان کتاب را منتشر کرده‌ایم و این راه پربرکت همچنان ادامه دارد.

کمالی فر در پایان، هدف از این فعالیت‌ها را زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه می‌داند و اظهار کرد: راهی که ما در پیش گرفته‌ایم، با یاد شهدا و روایت ایثارگری‌هایشان، دل‌ها را روشن نگه می‌دارد و نسل‌های آینده را به امید، وفاداری و ایستادگی در مسیر حق فرا می‌خواند.