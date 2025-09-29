حیدری: ۴۱ هزار نفر در ایلام عضو کتابخانه های عمومی هستند

به گزارش خبرنگار، سمیه حیدری صبح دوشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه ایلام ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، گزارشی از وضعیت موجود کتابخانه‌های عمومی استان ارائه داد و تصریح کرد: کتابخانه‌ها با در اختیار داشتن بیش از ۷۴۷ هزار نسخه منابع و ۴۱ هزار عضو فعال، دیگر صرفاً مراکزی برای امانت کتاب نیستند، بلکه به پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی برای شکل‌دهی به زیست فرهنگی جامعه تبدیل شده‌اند.

حیدری یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش حضور مردم به‌ویژه جوانان را برگزاری برنامه‌های فرهنگی متنوع در مناسبت‌ها دانست و با اشاره به رویدادهای گذشته، خاطرنشان کرد: مراسم ویژه روز حافظ به‌زودی برگزار می‌شود و انتظار می‌رود دانشجویان، به‌خصوص رشته ادبیات فارسی، حضوری پررنگ در این برنامه‌ها داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای «طرح کتابیار» ** را در خوابگاه‌های دانشجویی پیشنهاد کرد و افزود: این طرح با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تسهیل دسترسی دانشجویان به منابع کتابخانه‌ای، مستقیماً در محل سکونت آنان قابل اجرا است.

رئیس دانشگاه ایلام، با بیان اینکه مسئله فرهنگ، موضوعی اساسی برای توسعه هر استان است، یکی از چالش‌های فرهنگی ایلام را «نبود هویت فرهنگی مشخص» عنوان کرد و افزود: دانشگاه ایلام با رویکرد فرهنگی خود در تلاش است این خلأ را پر کند.

همایون مراد نژادی با تأکید بر نگاهی چندبعدی به فرهنگ، خبر داد که دانشگاه ایلام در تلاش است تا به محور تحول فرهنگی در استان تبدیل شود و در همین راستا، کلنگ‌زنی ساختمان خانه فرهنگ ایلام در آینده نزدیک انجام خواهد شد.