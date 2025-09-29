دانشگاه الزهرا (س) درباره مقررات تردد خوابگاه ها اطلاعیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه الزهرا (س) در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو انتشار برخی اخبار نادرست در فضای مجازی در خصوص خوابگاههای دانشگاه الزهرا (س)، به اطلاع میرساند که مقررات تردد در مجموعه خوابگاههای فرزانگان دانشگاه الزهرا (س)، بدون تغییر باقی مانده و همانند سالهای گذشته، مطابق با قوانین و ضوابط مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا میشود.
به گزارش مهر، اخیراً در گزارشی اعلام شده بود، دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) به تشدید سختگیریها در ورود و خروج به خوابگاهها و محدودیتهای پوششی اعتراض دارند.
