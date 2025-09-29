گمرک سرباز نخبه جذب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران و مرکز نخبگان و استعدادهای برتر تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن طرح سرباز نخبه در گمرک اجرا می‌شود.

این تفاهم‌نامه در مراسمی میان فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و موسی‌الرضا قائمی رئیس مرکز نخبگان و استعدادهای برتر امضا شد.

هدف از این تفاهم‌نامه بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی جوانان نخبه کشور به‌ویژه در قالب «سرباز نخبه» خواهد بود.

رئیس کل گمرک ایران در سخنانی با استقبال از این طرح گفت: گمرک ایران به‌عنوان پیشانی تجارت خارجی و حافظ منافع اقتصادی کشور، بیش از هر زمان دیگری نیازمند توان علمی و ایده‌های نوآورانه است و همکاری با جامعه نخبگان می‌تواند گره‌گشای بسیاری از چالش‌های پیچیده در حوزه‌های فناوری، دیجیتال‌سازی و ارتقای امنیت و کارایی فرآیندها باشد.

عسگری افزود: این همکاری زمینه‌ای فراهم خواهد کرد تا نخبگان جوان ضمن ایفای وظیفه مقدس خدمت سربازی، نقش‌آفرینی مستقیم در ارتقای کارآمدی و آینده‌نگری گمرک ایران داشته باشند.

وی گفت: اطمینان داریم حضور سربازان نخبه در بخش‌های پژوهشی، فناورانه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده برای سازمان، فرصت مغتنمی برای انتقال دانش روز و تبادل اطلاعات خواهد بود. از نظر من این تفاهم‌نامه نماد عینی هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی و نخبگان علمی کشور در مسیر توسعه ملی است.

رئیس کل گمرک ایران ادامه‌داد: تمرکز اصلی این همکاری بر ارتقای ظرفیت‌های علمی در مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت‌سازی گمرک ایران خواهد بود؛ جایی که نیاز به اندیشه‌های نوآورانه و مطالعات علمی برای مواجهه با تحولات تجارت بین‌الملل و فناوری‌های نوین بیش از پیش احساس می‌شود.

وی اظهار کرد: با حضور سربازان نخبه در پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی، انتظار می‌رود راهکارهای مطلوب‌تری برای بهبود فرآیندها، دیجیتال‌سازی و ارتقای کارآمدی در آینده نزدیک ارائه و عملیاتی گردد.

در این نشست همچنین رئیس کل گمرک ایران به شرح وظایف متعدد و پیچیده گمرک پرداخت.

موسی‌الرضا قائمی، رئیس مرکز نخبگان و استعدادهای برتر ضمن تشریح وظایف و اهداف این مرکز، ابراز امیدواری کرد که همکاری مشترک به تحقق و پیشبرد اهداف طرفین کمک کند.