وضعیت مرگ های قلبی در ایران + نمودار و جداول

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری‌های قلبی عروقی، نه تنها در ایران، بلکه در اغلب کشورهای دنیا، از شیوع رو به افزایشی برخوردار است. مصرف مواد دخانی، الکل، فست فودها و…، از مهم علل افزایش بیماری‌های قلبی محسوب می‌شوند. در کنار این عوامل، تغییر سبک زندگی و صنعتی شدن جوامع، باعث شده روند ابتلاء به بیماری‌های قلبی عروقی، سرعت بیشتری بگیرد.

در ایران، همین شرایط حاکم است. کاهش سن مصرف مواد دخانی، استفاده بی رویه از غذاهای آماده و فست فودها، دست به دست هم داده تا شاهد افزایش آمار بیماران قلبی عروقی در کشور باشیم.

در کنار این عوامل، آلودگی هوا و استرس‌های زندگی مدرن را نیز باید مورد توجه قرار داد.

بنابر تعریف علم پزشکی، مرگ در اثر بیماری‌های قلبی عروقی در سنین ۳۰ تا ۷۰ سال را مرگ زودرس می‌نامند.

هدف از اجرای برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر، کاهش مرگ‌های زودرس است.

برنامه «ایراپن» با هدف کاهش ۲۵ درصد مرگ‌های زودرس ناشی از بیماری‌های غیر واگیر مهم (قلبی عروقی، دیابت، سرطان‌ها، آسم و COPD) از سال ۱۳۹۵ در حال اجرا است.

برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری دیابت و فشارخون بالا از سال ۱۳۸۳ در نظام سلامت ادغام شد و با اجرای برنامه ایراپن مراقبت دیابت و فشارخون بالا به صورت ادغام یافته اجرا می‌گردد.

طبق اطلاعات سیمای مرگ در سال ۱۳۹۶، از میان ۲۰ علت اول مرگ‌ها در سال

- احتمال خطر مرگ زودرس (۳۰ تا ۷۰ سال) ناشی از ۴ بیماری مهم غیر واگیر (قلبی عروقی، بیماری مزمن تنفسی، دیابت، سرطان) ۱۴.۱۲ درصد

- میزان مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی ۱۸۳.۶۴ مرگ در ۱۰۰ هزار نفر

- نسبت مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی ۴۲.۶۲ درصد کل مرگ‌ها

- میزان و نسبت مرگ ناشی از بیماری ایسکمیک قلب (سکته قلبی) به ترتیب ۹۰.۴۰ مرگ در ۱۰۰ هزار نفر (اولین علت مرگ) و ۲۰.۹۸ درصد کل مرگ‌ها (اولین علت مرگ) بوده است.

- میزان و نسبت مرگ ناشی از بیماری سکته مغزی به ترتیب ۴۳.۴۷ مرگ در ۱۰۰ هزار نفر (دومین علت مرگ) و ۱۰.۰۹ درصد کل مرگ‌ها (دومین علت مرگ) بوده است.

وضعیت بیماری‌های قلبی عروقی در ایران

در مطالعه سیمای مرگ و میر در ۳۰ استان کشور از میان ۲۰ علت اول مرگ‌ها در کل سنین و هر دو جنس در سال ۱۳۹۸ شایع‌ترین علت مرگ و میر در جامعه به علت بیماری‌های ایسکمیک قلب (از جمله سکته‌های قلبی (۲۱ درصد) و سکته مغزی (۹.۲ درصد) و بیماری‌های ناشی از فشارخون بالا (۷.۲ درصد) رخ داده است.

در مطالعه سیمای مرگ و میر در ۳۰ استان کشور از میان ۲۰ علت اول مرگ‌ها در سال ۱۳۹۸، میزان و نسبت مرگ ناشی از بیماری ایسکمیک قلب (سکته قلبی) به ترتیب ۹۴ مرگ در صد هزار نفر (اولین علت مرگ) و ۲۱ درصد کل مرگ‌ها (اولین علت مرگ) بوده است.

میزان و نسبت مرگ ناشی از بیماری سکته مغزی به ترتیب ۴۲ مرگ در ۱۰۰ هزار نفر (دومین علت مرگ) و ۹.۲ درصد کل مرگ‌ها (دومین علت مرگ) بوده است.

میزان و نسبت مرگ ناشی از بیماری فشارخون بالا: به ترتیب ۳۳ مرگ در ۱۰۰ هزار نفر (دومین علت مرگ) و ۷.۲ درصد کل مرگ‌ها (دومین علت مرگ) بوده است.

میزان و نسبت مرگ زودرس (۳۰ تا ۷۰ سال) ناشی از بیماری ایسکمیک قلب (سکته قلبی) به ترتیب ۶۱ مرگ در ۱۰۰ هزار نفر (دومین علت مرگ) و ۷.۲ درصد کل مرگ‌ها (دومین علت مرگ) بوده است.