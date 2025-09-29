  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

آتش‌سوزی در ساختمانی در فرودگاه هاندا توکیو

آتش‌سوزی در ساختمانی در فرودگاه هاندا توکیو

رسانه‌ها گزارش دادند که صبح دوشنبه آتش‌سوزی در ساختمانی در محوطه فرودگاه هاندا در توکیو رخ داده است، اما هیچ تأخیر یا تعلیقی در پروازها به دلیل آتش‌سوزی اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، شبکه تلویزیونی NHK به نقل از پلیس محلی و آتش‌نشانی گزارش داد که کمی پس از ساعت ۹:۰۰ صبح به وقت محلی، تماس اضطراری مبنی بر مشاهده دود سیاه از ساختمانی در محوطه فرودگاه هاندا برقرار شد.

به گفته NHK، بیش از ۳۰ ماشین آتش‌نشانی و سایر وسایل نقلیه برای خاموش کردن آتش به محل رسیده‌اند و عملیات اطفاء حریق همچنان ادامه دارد.

دفتر فرودگاه توکیو اعلام کرد که آتش‌سوزی در منطقه‌ای رخ داده که کار تخریب یک آشیانه قدیمی در حال انجام بوده است و خاطرنشان کرد که هیچ تأخیر یا تعلیقی در پروازها به دلیل آتش‌سوزی وجود ندارد.

اداره پلیس کلان‌شهر توکیو و اداره آتش‌نشانی توکیو در حال حاضر در حال بررسی هستند تا ببینند آیا آسیبی وارد شده است.

کد خبر 6605710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها