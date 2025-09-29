به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، شبکه تلویزیونی NHK به نقل از پلیس محلی و آتشنشانی گزارش داد که کمی پس از ساعت ۹:۰۰ صبح به وقت محلی، تماس اضطراری مبنی بر مشاهده دود سیاه از ساختمانی در محوطه فرودگاه هاندا برقرار شد.
به گفته NHK، بیش از ۳۰ ماشین آتشنشانی و سایر وسایل نقلیه برای خاموش کردن آتش به محل رسیدهاند و عملیات اطفاء حریق همچنان ادامه دارد.
دفتر فرودگاه توکیو اعلام کرد که آتشسوزی در منطقهای رخ داده که کار تخریب یک آشیانه قدیمی در حال انجام بوده است و خاطرنشان کرد که هیچ تأخیر یا تعلیقی در پروازها به دلیل آتشسوزی وجود ندارد.
اداره پلیس کلانشهر توکیو و اداره آتشنشانی توکیو در حال حاضر در حال بررسی هستند تا ببینند آیا آسیبی وارد شده است.
