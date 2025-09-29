رضادوست: تولید ابریشم گیلان کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله رضا دوست ظهر دوشنبه در جلسه توسعه توانمندیهای نوغانداری در شهرستان لنگرود با اشاره به جایگاه مهم این شهرستان در تولید ابریشم و نوغانداری استان گیلان، از کاهش ۱۹ درصدی توزیع تخم نوغان و ۱۳ درصد کاهش تعداد نوغانداران در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: توجه ویژه مسئولان برای احیای ظرفیتهای نوغانداری لازم است.
وی افزود: لنگرود به عنوان یکی از شهرستانهای پیشرو در توسعه نوغانداری در کشور شناخته میشود و دارای دو کارخانه بزرگ ابریشمکشی در استان است این شهرستان مقام دوم استان در این حوزه را دارد، اما متأسفانه سال به سال شاهد کاهش تولید و فعالیت در این حوزه هستیم.
رضا دوست ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۸۲۳ جعبه تخم نوغان در لنگرود توزیع شد که این رقم در سال جاری به ۳۳۱۷ جعبه کاهش یافته است همچنین تعداد نوغانداران نیز با کاهش ۱۳ درصدی روبرو شده که نیازمند همکاری همه جانبه مسئولان است.
رئیس نوغانداری کشور درباره اهمیت فضای سبز و کاشت درخت توت در شهر شلمان گفت: شلمان به عنوان نماد ابریشم ایران شناخته میشود اما متأسفانه در برخی مناطق شاهد کاهش درختان توت هستیم توسعه فضای سبز و کاشت درخت توت میتواند به رونق نوغانداری کمک شایانی کند.
وی تأکید کرد: بیش از ۷۵ درصد پیلههای تولید شده در استان گیلان به دلیل کمبود ظرفیت تبدیل در داخل استان به خارج صادر میشود باید با حمایت از کارخانههای ابریشمکشی به ویژه کارخانه لنگرود، این ظرفیت را افزایش دهیم.
رضا دوست در پایان با اشاره به تجارب موفق کشورهای دیگر مانند ازبکستان که رتبه سوم تولید ابریشم جهان را دارد، خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای شهرستان لنگرود و همکاری دستگاههای مرتبط برای توسعه این صنعت پرسود شد.
