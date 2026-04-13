  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

رحمت‌زاده: همه زنجیره تولید ابریشم در گیلان وجود دارد

رحمت‌زاده: همه زنجیره تولید ابریشم در گیلان وجود دارد

رشت- نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با اشاره به کم‌توجهی‌های غیرقابل‌گذشت به صنعت ابریشم در گذشته گفت: همه زنجیره تولید ابریشم در گیلان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحمت‌زاده پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از مرکز تولید تخم‌نوغان با اشاره به ظرفیت غیرقابل انکار استان گیلان در حوزه اقتصاد کشاورزی گفت: امروز در مرکز تولید تخم‌نوغان هستیم. بخش کشاورزی نوغان‌داری، همه زنجیره خود را در استان گیلان دارد و محصول آن هم ابریشم و هم سایر فرآورده‌ها و محصولاتی است که امروز در دنیا تقاضا دارد.

وی افزود: این محصولات در حوزه‌های بهداشتی و صنعتی کاربردهای گسترده‌ای دارند.

رحمت‌زاده با اشاره به سخنان معاون وزیر جهاد کشاورزی و استاندار گیلان تصریح کرد: وقتی نگاه می‌کنیم به رفتار گذشته بخش‌های مختلف در مورد کشاورزی و به ویژه حوزه نوغان‌داری، کم‌توجهی‌های غیرقابل‌گذشتی را مشاهده می‌کنیم.

درخشش تاریخی گیلان در حوزه ابریشم

وی با بیان اینکه بازرگانی تاریخی گیلان درخششی متعلق به حوزه ابریشم دارد، گفت: امیدوارم مجلس با توجه به این موضوع و دولت نیز با اهتمام خود، بتوانیم زمینه‌های تأمین مالی لازم را برای توسعه و احیای صنعت ابریشم فراهم کنیم.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس خاطرنشان کرد: تنوع‌بخشی به محصولات نوغان‌داری و ابریشم که بازار بسیار خوب داخلی و خارجی دارد، باید در دستور کار قرار گیرد.

رحمت‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد: ان شاءالله با همکاری دولت و مجلس، شاهد احیای صنعت ابریشم و بازگشت درخشش تاریخی گیلان در این حوزه باشیم.

کد مطلب 6799830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها