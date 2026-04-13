به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحمتزاده پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از مرکز تولید تخمنوغان با اشاره به ظرفیت غیرقابل انکار استان گیلان در حوزه اقتصاد کشاورزی گفت: امروز در مرکز تولید تخمنوغان هستیم. بخش کشاورزی نوغانداری، همه زنجیره خود را در استان گیلان دارد و محصول آن هم ابریشم و هم سایر فرآوردهها و محصولاتی است که امروز در دنیا تقاضا دارد.
وی افزود: این محصولات در حوزههای بهداشتی و صنعتی کاربردهای گستردهای دارند.
رحمتزاده با اشاره به سخنان معاون وزیر جهاد کشاورزی و استاندار گیلان تصریح کرد: وقتی نگاه میکنیم به رفتار گذشته بخشهای مختلف در مورد کشاورزی و به ویژه حوزه نوغانداری، کمتوجهیهای غیرقابلگذشتی را مشاهده میکنیم.
درخشش تاریخی گیلان در حوزه ابریشم
وی با بیان اینکه بازرگانی تاریخی گیلان درخششی متعلق به حوزه ابریشم دارد، گفت: امیدوارم مجلس با توجه به این موضوع و دولت نیز با اهتمام خود، بتوانیم زمینههای تأمین مالی لازم را برای توسعه و احیای صنعت ابریشم فراهم کنیم.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس خاطرنشان کرد: تنوعبخشی به محصولات نوغانداری و ابریشم که بازار بسیار خوب داخلی و خارجی دارد، باید در دستور کار قرار گیرد.
رحمتزاده در پایان ابراز امیدواری کرد: ان شاءالله با همکاری دولت و مجلس، شاهد احیای صنعت ابریشم و بازگشت درخشش تاریخی گیلان در این حوزه باشیم.
