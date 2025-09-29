  1. استانها
  2. سمنان
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

درخشش «آریا نوروزی» نوجوان سمنانی در مسابقات ملی ژیمناستیک

درخشش «آریا نوروزی» نوجوان سمنانی در مسابقات ملی ژیمناستیک

سمنان-مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان از درخشش آریا نوروزی، نوجوان مستعد سمنانی در مسابقات ملی ژیمناستیک خبر داد و گفت: این ورزشکار در رقابتی فشرده میان۶۵ورزشکار، مفتخر به کسب مدال برنز شد.

محسن ایزد بخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی کشور در شهر تبریز برگزار شد، ابراز داشت: ژیمناستیک کاران نوجوان استان سمنان در سطح ملی حضور یافتند.

وی با بیان اینکه ۶۵ ورزشکار برتر کشور در این رقابت ها حضور داشتند، افزود: ورزشکاران استان سمنان در این مسابقات خوش درخشیدند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان در ادامه ابراز داشت: آریا نوروزی نماینده توانمند و شایسته استان سمنان در وسیله خرک حلقه نمایشی چشمگیر از توانمندی و شایستگی خود ارائه داده است.

ایزد بخش در ادامه تصریح کرد: این ورزشکار نوجوان سمنانی با پشتکار و مهارت مثال زدنی موفق به کسب مدال پرافتخار برنز شد.

وی با بیان اینکه این نوجوان با تلاش، حمایت خانواده و مربی و خادمان ورزش چراغ آینده پر امید کشور را روشن کرد، افزود: این دستاورد نوید بخش روزهای پر امید ژیمناستیک استان است.

کد خبر 6605825

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها