درخشش «آریا نوروزی» نوجوان سمنانی در مسابقات ملی ژیمناستیک

محسن ایزد بخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی کشور در شهر تبریز برگزار شد، ابراز داشت: ژیمناستیک کاران نوجوان استان سمنان در سطح ملی حضور یافتند.

وی با بیان اینکه ۶۵ ورزشکار برتر کشور در این رقابت ها حضور داشتند، افزود: ورزشکاران استان سمنان در این مسابقات خوش درخشیدند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان در ادامه ابراز داشت: آریا نوروزی نماینده توانمند و شایسته استان سمنان در وسیله خرک حلقه نمایشی چشمگیر از توانمندی و شایستگی خود ارائه داده است.

ایزد بخش در ادامه تصریح کرد: این ورزشکار نوجوان سمنانی با پشتکار و مهارت مثال زدنی موفق به کسب مدال پرافتخار برنز شد.

وی با بیان اینکه این نوجوان با تلاش، حمایت خانواده و مربی و خادمان ورزش چراغ آینده پر امید کشور را روشن کرد، افزود: این دستاورد نوید بخش روزهای پر امید ژیمناستیک استان است.