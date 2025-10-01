استقلال قم، نام تازه برای تیم باسابقه کشتی فرنگی در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی، امروز برگزار شد و نماینده استان قم با نام «استقلال قم» رسماً در این رقابت‌ها حضور یافت.

این تیم که پیش‌تر با نام‌هایی همچون دانشگاه آزاد، شهدای مدافع حرم، ارم‌کیش، صبا و بیمه دی در لیگ برتر کشتی فرنگی فعالیت کرده، حالا با نام تازه استقلال قم پا به میدان می‌گذارد.

تیم کشتی فرنگی قم از نظر سابقه، باسابقه‌ترین نماینده در لیگ برتر است و در طول سال‌های گذشته همواره جزو رقبا و مدعیان جدی بوده است.

حضور مداوم این تیم در لیگ، نشان از پشتوانه و تجربه بالای کشتی‌گیران قم دارد.

در رقابت‌های این دوره، استقلال قم در کنار تیم‌های نفت و گاز زاگرس، سینا صنعت ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، شهرداری مسجدسلیمان و رعد و پدافند ارتش قرار خواهد گرفت و با دیگر تیم‌ها به رقابت می‌پردازد.

همچنین وضعیت حضور تیم‌های بانک شهر و مقاومت البرز در این دوره از مسابقات هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است و به زودی مشخص خواهد شد.

تغییر نام تیم استقلال قم نشان‌دهنده تلاش باشگاه برای ایجاد هویت تازه و تثبیت جایگاه خود در لیگ برتر است و انتظار می‌رود این تیم با ترکیبی از تجربه و جوانگرایی، رقابت‌های جذابی را ارائه دهد.

نماینده قم با سابقه‌ای طولانی در لیگ، همچنان امیدوار است جایگاه خود را در میان تیم‌های مطرح حفظ کند و سهم مهمی در موفقیت‌های آینده کشتی استان ایفا کند.