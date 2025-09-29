https://mehrnews.com/x399jw ۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷ کد خبر 6605861 استانها کردستان استانها کردستان ۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷ مراسم روز آتش نشان در سنندج برگزار شد سنندج - مراسم گرامیداشت روز آتشنشان با حضور مسئولان محلی و استانی در مجتمع فرهنگی شهرداری سنندج برگزار شد. دریافت 25 MB کد خبر 6605861 کپی شد مطالب مرتبط سنندج آمادگی برگزاری نخستین رویداد فرهنگی منطقهای موسیقی را دارد شهردار سنندج: آتشنشانان پیشگامان ایثار و امنیت در شهر هستند آتشنشانی تهران جزو ۵ آتشنشانی برتر جهان قرار دارد برچسبها سنندج کردستان آتش نشانی
نظر شما