نبرد ۱۲ روزه نقطه اوج قدرت ایران اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمدباقر لکزایی، ظهر دوشنبه در یک‌صد و هشتاد و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، در سخنانی با مرور رخدادهای دوران جنگ تحمیلی و تحولات منطقه‌ای، به تبیین مراحل بازدارندگی ایران اسلامی پرداخت و نقش آن را در تأمین امنیت ملی و تثبیت جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی برجسته دانست.

وی با اشاره به اهداف اولیه صدام از حمله به ایران، اظهار کرد: تجاوز بعثی‌ها به مرزهای ایران با نیت تجزیه کشور، تسلط بر منابع نفتی و دستیابی به موقعیت ژئوپلیتیکی برتر صورت گرفت، اما هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد و جمهوری اسلامی توانست با پایداری و مقاومت به تمامی اهداف خود دست یابد.

مشاور عملیات سپاه پاسداران نخستین مرحله بازدارندگی ایران را حاصل مقاومت ملت در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: دفاع جانانه مردم در برابر دشمن بعثی موجب شد، ایران در میان ۱۵ کشور همسایه خود به جایگاهی برسد که هیچ‌یک از آن‌ها تهدیدی جدی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی نباشندو همین بازدارندگی، مانع از تهدید کشورهای کوچک منطقه علیه ایران شد.

لکزایی در ادامه به دومین مرحله بازدارندگی اشاره کرد و آن را نتیجه نقش‌آفرینی حزب‌الله لبنان و رهبری شهید سید حسن نصرالله دانست. او تأکید کرد: حزب‌الله با اخراج اشغالگران صهیونیست از خاک لبنان و به میدان آوردن توان تهاجمی علیه رژیم صهیونیستی، خدمت بزرگی به جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران ارائه داد و با همین اقدامات مانع از حمله مستقیم اسرائیل به ایران شد.

وی یادآور شد: شهید سید حسن نصرالله بارها اعلام کرده بود در صورت تعرض رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی، اهداف حیاتی در عمق سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهد داد، رویکردی که خود نوعی بازدارندگی عملی به شمار می‌آمد.

لکزایی سومین مرحله بازدارندگی را مرتبط با عملیات‌های موفق محور مقاومت دانست و گفت: انجام عملیات‌هایی همچون «وعده صادق» و دیگر حملات علیه سامانه گنبد آهنین، معادلات نظامی را تغییر داد و توانمندی‌های جدیدی در گروه‌های مقاومت به‌ویژه حماس ایجاد کرد.

وی با اشاره به نبرد ۱۲ روزه اخیر خاطرنشان کرد: در سه روز پایانی این جنگ، دست برتر با محور مقاومت بود و همین امر صهیونیست‌ها را وادار به پذیرش آتش‌بس کرد و آخرین حملات مقاومت نیز از مرگبارترین ضربات علیه رژیم اشغالگر در سال‌های اخیر ثبت شد.

این مقام نظامی در پاسخ به فضاسازی‌های دشمنان درباره احتمال وقوع جنگ گسترده نیز تأکید کرد: با وجود تحولات سیاسی و حضور چهره‌هایی چون ترامپ و نتانیاهو، احتمال بروز جنگ فراگیر بسیار اندک است، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت همواره در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

لکزایی در پایان سخنان خود سه مرحله بازدارندگی جمهوری اسلامی را عامل اصلی در حفظ امنیت ملی، تثبیت اقتدار منطقه‌ای و توازن قوا در غرب آسیا دانست و تأکید کرد: این روند همچنان ادامه دارد و آثار آن در معادلات امنیتی منطقه به‌وضوح مشهود است.