بازرس کل گیلان: اعتراضات مردم دیلمان به طرح هادی حق است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی عصر سه شنبه با حضور در میز خدمت مردمی در بخش دیلمان از توابع شهرستان سیاهکل به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور از نزدیک مشکلات و درخواست‌های مردم را بررسی کرد.

وی در ادامه پس از برگزاری میز خدمت در مسجد صاحب الزمان (عج) دیلمان، از برخی مناطق شهر که به دلیل اجرای طرح هادی بیشترین شکایت را داشتند بازدید کرد و مشکلات مردم را به صورت میدانی مورد ارزیابی قرار داد.

بازرس کل استان گیلان با انتقاد از روند اجرای طرح هادی در این منطقه اظهار داشت: طرح هادی فی نفسه بسیار مفید است، اما بی‌تدبیری برخی مدیران و نحوه اجرای آن باعث بروز اعتراضات گسترده‌ای از سوی مردم شده است که با بررسی‌های انجام شده مشخص شد بیشتر این اعتراضات کاملاً به حق بوده است.

آقایی با تاکید بر اینکه نقش بازرسی کل نظارتی است و در امور اجرایی دستگاه‌ها دخالت نمی‌کند، اعلام کرد: هر چه سریع‌تر کارگروهی برای بررسی دقیق مشکلات اجرای طرح هادی در کل استان تشکیل خواهد شد تا این مساله به صورت جامع و همه‌جانبه پیگیری شود.

وی در پایان از پیگیری مستمر بازرسی کل استان برای رفع مشکلات مردم منطقه دیلمان خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع، تلاش می‌کنیم تا با همکاری دستگاه‌های مرتبط مشکلات پیش‌آمده در این حوزه به سرعت مرتفع شود.

در این بازدید مدیران کل بنیاد مسکن، منابع طبیعی، محیط زیست، مدیریت بحران و هلال احمر استان نیز بازرس کل را همراهی کردند و در نشستی جداگانه راهکارهای رفع موانع و مشکلات مردم، به ویژه در حوزه طرح هادی شهر دیلمان را مورد بررسی قرار دادند.