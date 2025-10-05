آقایی: احداث جاده غیر استاندارد به منابع طبیعی رودبار آسیب زده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی عصر یکشنبه بنا به درخواست های مکرر مردمی امروز دکترآقایی بازرس کل گیلان به همراهی مدیران کل بنیاد مسکن ، جمعی از مسئولین ارشد شهرستان رودبار با حضور در بخش رحمت آباد از روستاهای سیدان، شیرکیا و رودخانه بازدید کرد.

تخریب منابع طبیعی، روند ساخت و ساز های غیر مجاز خارج از طرح هادی و درخواست های مردمی جهت بازنگری این طرح از عمده برنامه های بازرس کل در این شهرستان بود.

آقایی در نشست مسئولان با محوریت بازدید امروز در فرمانداری گفت: آنچه که در بازدید میدانی نشان داد مشاورین طرح نسبت به برخی از موضوعات کوتاهی نمودند که مقرر شد در کمیسیون تصویب طرح هادی موضوعات مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

وی اعتراضات و مطالبات مردم در بحث طرح های را وارد دانست و افزود: آنچه در طرح هادی دیده شده است قسمت های مرتبط با منابع طبیعی است در صورتی که برخی از نقاط در بافت روستایی ، خارج از طرح است که امکان ساخت و ساز برای مردم امکان پذیر نیست.

بازرس کل گیلان در بحث تخریب منابع طبیعی گفت: احداث جاده در این منطقه باعث تخریب ۵۰۰ اصله گونه نایاب از درخت زربین ( به عنوان ذخیره گاه این گونه) شده است.

وی تاکید کرد : جاده احداث شده به لحاظ غیر استاندارد بودن و رانشی بودن و تخریب محیط زیست باید از طرح خارج شده و مجدد درخت زرین در آن کشت شود تا ضرر ایجاد شده به منابع طبیعی جبران گردد.

بازرس کل گیلان گفت: هدف از طرح هادی عدم تغییر بافت روستا است و استان های شمالی کشور از جمله گیلان بر خلاف سایر استان ها که دارای مناطق کویری است؛ دارای خاک حاصلخیز می باشد و مدیران در جهت تصمیم گیری برای ساخت و ساز در روستاها دارای محدودیت هستند و کوچکترین تصمیم و اشتباه در اجرای طرح هادی باعث مناقشات و اعتراض های مردمی خواهد شد

گفتنی است؛ نشست احمد آقایی در فرمانداری به دلیل حساسیت موضوع با چالش هایی همراه بود که به برخورد قاطع بازرس کل استان گیلان با متخلفین انجامید.