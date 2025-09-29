به گزارش خبرگزاری به نقل از روابط عمومی گروه هتل‌های هما، به مناسبت فرارسیدن هفته جهانی گردشگری، هتل هما احمدآباد مشهد مفتخر به دریافت نشان «هتل سبز» شد. این نشان ارزشمند، که به عنوان نمادی از تعهد به پایداری و حفاظت از محیط زیست در صنعت گردشگری شناخته می‌شود، در مراسمی رسمی که در تاریخ شنبه ۵ مهرماه در هتل هما تهران برگزار گردید، به این هتل اهدا شد.

این رویداد که با حضور مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور برگزار شد، نشان‌دهنده اهمیت روزافزون رویکردهای زیست‌محیطی در ارائه خدمات گردشگری است. نشان هتل سبز به هتل‌هایی اعطا می‌شود که با معیارهایی چون استفاده بهینه از انرژی‌های پاک، توسعه و نگهداری فضاهای سبز، و اتخاذ سیاست‌های کلی دوستدار طبیعت، گامی مؤثر در جهت حفاظت از کره زمین برداشته‌اند.

هتل هما احمدآباد مشهد با دریافت این نشان، نه تنها افتخاری برای خود رقم زده، بلکه به عنوان الگویی برای سایر هتل‌ها در سراسر کشور عمل می‌کند تا با الهام از این رویکردها، به سمت گردشگری پایدار و مسئولانه حرکت کنند. این اقدام گامی مهم در جهت کاهش اثرات منفی صنعت گردشگری بر محیط زیست و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی محسوب می‌شود.

هتل هما احمد آباد مشهد یکی از ۵ هتل از گروه هتل‌های هما است که در ۴ شهر تهران، مشهد (۲ هتل)، شیراز و بندرعباس در زنجیره هتلداری کشور فعالیت می‌کنند.