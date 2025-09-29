به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک‌نژاد ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی ویژه برنامه‌های روز جهانی و هفته ملی کودک سال ۱۴۰۴، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، گفت: همه ما خاطرات شیرینی از حضور در فضاهای کودک‌محور داریم و باید برای ساختن خاطراتی ماندگار و شکوفایی کودکان و نوجوانان تلاش کنیم.

وی با اشاره به رسالت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان تنها مجموعه تخصصی در این حوزه افزود: کانون سال‌هاست در حوزه کودک و نوجوان فعالیت می‌کند و در برنامه‌ریزی و برگزاری ویژه‌برنامه‌های هفته ملی و روز جهانی کودک نقش مؤثری دارد. این مجموعه با همراه‌سازی خانواده‌ها، مربیان، معلمان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، گامی مهم در تحقق اهداف فرهنگی برداشته است.

سرپرست اداره‌کل کانون گیلان همچنین کانون را «همیار بی‌منت دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی» خواند و تأکید کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، مربیان آگاه و اعتماد خانواده‌ها، نقش به‌سزایی در رفع خلأهای فرهنگی جامعه ایفا می‌کند و این ظرفیت‌ها همواره در اختیار دیگر کنش‌گران فرهنگی و نظام تعلیم و تربیت کشور قرار دارد.

کوچک‌نژاد لزوم شکل‌گیری کارگروه تخصصی کودک و برگزاری نشست‌های مستمر در این حوزه را ضروری دانست و گفت: هم‌افزایی و هم‌گرایی میان نهادهای فرهنگی نقش موثری در موفقیت‌های فرهنگی خواهد داشت.

وی همچنین برنامه‌های روز جهانی و هفته ملی کودک سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد و با اشاره به شعار کودکان، حال خوش زندگی» گفت: «نشاط‌بخشی به کودکان و برنامه‌ریزی مستمر برای این نسل آینده‌ساز از اولویت‌های ماست. از ۱۵ تا ۲۱ مهر ماه، آیین‌های متنوع و گسترده‌ای در سراسر ایران اسلامی برگزار خواهد شد.

سرپرست کانون گیلان روزشمار برنامه‌ها را شامل موضوعاتی چون «خانواده، دنیای زیبای کودکان»، «زمین، خانه ما»، «زندگی، بازی، سلامت»، «ستاره‌های دنباله‌دار» (گرامیداشت شهدای کودک و نوجوان ایران و غزه)، «کتاب، دنیای شگفت‌انگیز کودکان»، «دنیای شیرین کودکان با نیازهای ویژه» و «کودکان و دنیای علوم و فناوری‌های نوین» اعلام کرد و افزود: آمادگی همکاری و مشارکت با تمامی فعالان این عرصه را داریم.