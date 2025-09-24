بازدهی مورد انتظار طلا بر اساس قراردادهای آتی بورس کالا

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴ بازار قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ امروز در بورس کالا در ۳ سررسید آبان ۱۴۰۴، بهمن ۱۴۰۴ و اردیبهشت ۱۴۰۵ شاهد رشد عمومی قیمت‌ها بود و سرمایه‌گذاران در این بازار برای سررسیدهای آبان، بهمن و اردیبهشت به ترتیب در انتظار رشد ۹، ۲۸ و ۵۰ درصدی هستند.

قراردادهای تحویل آبان ۱۴۰۴

قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ با سررسید آبان ۱۴۰۴ امروز در نرخ ۱۴,۵۶۱,۵۰۰ تومان گشایش یافتند؛ رقمی که نسبت به روز گذشته ۶۷۸,۱۸۵ تومان افزایش داشته و معادل مثبت ۴.۸۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

این قراردادها که امروز میان کف ۱۴,۲۱۹,۵۰۰ تومان و سقف ۱۴,۵۷۷,۰۰۰ تومان نوسان داشتند در مقایسه با آخرین نرخ روز گذشته با ثبت آخرین قیمت به بهای ۱۴,۴۰۱,۰۰۰ تومان، افزایش ۵۱۷,۶۸۵ تومان (مثبت ۳.۷۳ درصد) را تجربه کرده‌اند.

قراردادهای تحویل بهمن ۱۴۰۴

معاملات قراردادهای آتی شمش طلای خام ۹۹۵ با موعد تحویل بهمن ۱۴۰۴ امروز با نرخ آغازین ۱۷,۰۴۵,۰۰۰ تومان شروع شد؛ رقمی که نسبت به قیمت روز پیش، ۷۶۶,۰۷۹ تومان (معادل ۴.۷۱ درصد) افزایش داشته است.

این قراردادها که در جریان دادوستدها امروز بین ۱۶,۸۲۱,۵۰۰ تومان تا ۱۷,۰۴۵,۰۰۰ تومان حرکت کرده‌اند، در پایان فعلی بازار با ثبت آخرین قیمت ۱۶,۹۴۹,۵۰۰ تومان، افزایش ۶۷۰,۵۷۹ تومان (مثبت ۴.۱۲ درصد) را به ثبت رسانده‌اند.

قراردادهای تحویل اردیبهشت ۱۴۰۵

قراردادهای تحویل اردیبهشت ۱۴۰۵ در معاملات امروز با بهای گشایش ۲۰,۰۷۴,۰۰۰ تومان کار خود را آغاز کرد؛ رقمی که نسبت به روز قبل، ۸۲۳,۶۰۱ تومان بالاتر بوده که دارای رشد مثبت ۴.۲۸ درصد است.

این قراردادها که امروز در دامنه قیمتی ۱۹,۸۶۰,۰۰۰ تومان تا ۲۰,۰۹۸,۰۰۰ تومان معامله شدند، در آخرین دادوستد ثبت‌شده با قیمت ۱۹,۸۸۵,۰۰۰ تومان، افزایش ۶۳۴,۶۰۱ تومان (مثبت ۳.۳۰ درصد) را تجربه کرده‌اند.

نمودار زیر تغییر قیمت پایانی برای ۳ قرارداد با سررسید آبان (آبی)، بهمن (سبز) و اردیبهشت (قرمز) را در ۳۰ روز گذشته بر حسب ریال نشان می‌دهد.

بازدهی مورد انتظار در مقایسه با بازار نقدی طلای ۲۴ عیار

طلای ۲۴ عیار امروز در محدوده ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد و آخرین نرخ آن ۱۳,۱۹۳,۰۰۰ تومان ثبت گردید.

این قیمت در مقایسه با آخرین معاملات قراردادهای آتی نشان می‌دهد که خریداران سررسید آبان با نرخ ۱۴,۴۰۱,۰۰۰ تومان، در انتظار رشد مثبت ۹.۱۵ درصدی هستند و در سررسید بهمن، نرخ ۱۶,۹۴۹,۵۰۰ تومان بیانگر انتظار رشد مثبت ۲۸.۴۳ درصدی برای خریداران است و در اردیبهشت، قیمت ۱۹,۸۸۵,۰۰۰ تومان حاکی از انتظار رشد مثبت ۵۰.۶۷ درصدی سرمایه‌گذاران برای بازار طلا تا این تاریخ خواهد بود.

این اختلاف‌ها تأکید می‌کند که فعالان بازار آتی نه تنها به ادامه روند افزایشی کوتاه‌مدت امیدوارند، بلکه چشم‌انداز صعودی قابل توجهی را برای ماه‌های آینده در نظر دارند.