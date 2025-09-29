امام جمعه گناوه: وحدت و انسجام راه مقابله با تهدید های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنیحسینی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در اداره کل گمرک گناوه با اشاره به تهدیدات و تحریمهای جدید دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن پس از شکستهای مکرر در جنگهای سخت مانند هشت سال دفاع مقدس، جنگ داعش و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اکنون به دنبال هدف قرار دادن معیشت مردم و فشار بر اقتصاد کشور با تهدیدها و تحریم ها است اما باز هم نمیتواند در اهداف خود به موفقیت برسد.
امام جمعه گناوه با تاکید بر حفظ وحدت و همدلی در برابر دشمنان افزود: ملت ایران با وحدت، انسجام و اتحاد و با هدایت های حکیمانه و داهیانه مقام معظم رهبری از این مقطع تاریخی نیز با سربلندی عبور خواهد کرد.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های داخلی کشور افزود: در حال حاضر ایران با بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و استفاده از توانمندیهای جوانان در عرصههای علمی، ورزشی و فناوری توانسته است به جایگاه قابل توجهی در سطح جهانی دست یابد.
وی گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنند تا با بهانههای مختلف، از جمله غنیسازی اورانیوم و توسعه برنامه موشکی، فشار بیشتری بر کشور وارد کنند، اما ایران همواره بر استفاده صلحآمیز از فناوریهای هستهای تاکید کرده است و هرگز تسلیم دشمن نخواهد شد.
حجتالاسلام رکنیحسینی با تأکید بر اهمیت حمایت از ایثارگران و رزمندگان خاطرنشان کرد: ما موظفیم که هرگز یاد ایثارگران و پیشکسوتان جهاد و شهادت را از یاد نبریم و در راستای رفع مشکلات آنها تلاش کنیم، این عزیزان در دوران دفاع مقدس جان خود را برای دفاع از کشور و مردم در طبق اخلاص گذاشتند و امروز ما باید در هر شرایطی از آنان حمایت کنیم و نگذاریم که به تعبیر فرمایش امام راحل (ره) در پیچ و خم زندگی روز مره به دست فراموشی سپرده شوند.
لزوم انتقال دستاوردهای دفاع مقدس به نسل جوان
امام جمعه گناوه گفت: ما امروز باید دستاوردهای دفاع مقدس را به نسلهای آینده منتقل کنیم و از این فرصتها برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بهرهبرداری کنیم.
این مراسم به همت اداره کل گمرک شهرستان گناوه با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و ایثارگران به مناسبت هفته دفاع مقدس و با هدف ارجنهادن به فداکاریهای رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس و همچنین تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار شد و افتتاح نمایشگاه عکس دفاع مقدس، تجلیل از جمعی از ایثارگران شهرستان گناوه از دیگر بخش های مراسم بود.
