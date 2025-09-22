دستاوردهای دوران دفاع مقدس به نسل جوان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر دوشنبه در دیدار جمعی از پاسداران سپاه انصارالحسین (ع)، بسیجیان، رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و شهادت شهرستان گناوه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، بر ضرورت پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس و انتقال آن به نسلهای آینده تأکید کرد.
امامجمعه گناوه با اشاره به اینکه هشت سال دفاع مقدس یکی از ارزشمندترین، ماندگارترین و پرافتخارترین رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: دستاوردهای این گنجینه ارزشمند باید صیانت و حفاظت شود.
وی با بیان اینکه به تعبیر فرمایش رهبر معظم انقلاب، ایران اسلامی پیروز مطلق دوران دفاع مقدس است، افزود: با همه حمایتهایی که از سوی دشمنان از رژیم بعثی شد ملت ایران اسلامی پیروز و سربلند این میدان بود.
وی با اشاره به مهمترین عوامل و مؤلفههای پیروزی ملت ایران در دوران دفاع مقدس، ادامه داد: یکی از مهمترین عوامل پیروزی ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس مدیریت الهی و رهبری امام خمینی (ره) بود.
امام جمعه گناوه بیان کرد: پیروزی ملت ایران در برابر جبهه کفر در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز مرهون مدیریت، تدبیر و هدایتهای مقام معظم رهبری است.
وی ادامه داد: لذا پیروزی ملت ایران در برابر جبهه کفر در هر دو جنگ تحمیلی تاریخ انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه، مرهون مدیریت الهی امام خمینی (ره) و هدایتهای مقام معظم رهبری بود.
وی با بیان اینکه دومین عامل شاخص و مهم در پیروزی هر دو جنگ تحمیلی حضور و پشتیبانی بینظیر مردم و همدلی، وحدت و «اتحاد مقدس» در کشور بود، افزود: این پشتیبانی، حضور و «اتحاد مقدس» آحاد ملت ایران اسلامی رمز پیروزی کشور در برابر تمام تهدیدهای دشمنان است.
وی با بیان اینکه گنجینه ارزشمند دوران دفاع مقدس دستاوردهای مهمی داشته است، گفت: امروز باید این دستاوردهای عظیم را حفظ کرده و واقعیتهای آن را بدون تحریف به جوانان منتقل کنیم و این از وظایف ما است.
وظیفه پیشکسوتان و پرچمداران دفاع مقدس
امامجمعه گناوه با تأکید بر اینکه دشمنان انقلاب پس از شکست در میدان جنگ، امروز با تحریمها و فشارهای اقتصادی بهدنبال ناامید کردن مردم هستند، گفت: وظیفه پیشکسوتان و پرچمداران دفاع مقدس این است که در جامعه امید ایجاد کنند و جوانان را نسبت به آینده کشور و انقلاب دلگرم سازند.
وی همچنین با اشاره به تلاش برخی جریانها و دشمنان برای تحریف واقعیتهای دفاع مقدس هشدار داد: باید هوشیار بود تا اجازه ندهیم تاریخ پرافتخار جهاد و شهادت ملت ایران وارونه روایت شود، امروز هر یک از ما مسئولیم دستاوردهای آن دوران را بهدرستی منتقل کنیم.
وی معنویت، دعا و انس رزمندگان با قرآن و اهل بیت (ع) را از رموز اصلی پیروزی دانست و افزود: جوانان ما در جبههها اهل نماز شب، دعا و توسل بودند؛ این سرمایه معنوی همانقدر ارزشمند است که دستاوردهای نظامی و دفاعی و باید نسل امروز از آن بهرهمند شود.
حجتالاسلام رکنیحسینی در ادامه با قدردانی از پاسداران، بسیجیان، رزمندگان و خانوادههای معظم شهدا، گفت: اقتدار و صلابت امروز ایران اسلامی نتیجه خون شهدا و ایستادگی صبر خانوادههای آنها و ملت غیور است؛ دشمن بداند که ملت ایران هرگز تسلیم خواستههای استکبار نخواهد شد.
نظر شما