۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۱

دستاوردهای دوران دفاع مقدس به نسل جوان منتقل شود

گناوه- امام‌جمعه گناوه گفت: صیانت از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال بدون تحریف این دستاوردها به نسل جوان وظیفه‌ اساسی همه ما در برهه کنونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر دوشنبه در دیدار جمعی از پاسداران سپاه انصارالحسین (ع)، بسیجیان، رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و شهادت شهرستان گناوه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال آن به نسل‌های آینده تأکید کرد.

امام‌جمعه گناوه با اشاره به اینکه هشت سال دفاع مقدس یکی از ارزشمندترین، ماندگارترین و پرافتخارترین رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: دستاوردهای این گنجینه ارزشمند باید صیانت و حفاظت شود.

وی با بیان اینکه به تعبیر فرمایش رهبر معظم انقلاب، ایران اسلامی پیروز مطلق دوران دفاع مقدس است، افزود: با همه حمایت‌هایی که از سوی دشمنان از رژیم بعثی شد ملت ایران اسلامی پیروز و سربلند این میدان بود.

وی با اشاره به مهمترین عوامل و مؤلفه‌های پیروزی ملت ایران در دوران دفاع مقدس، ادامه داد: یکی از مهمترین عوامل پیروزی ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس مدیریت الهی و رهبری امام خمینی (ره) بود.

امام جمعه گناوه بیان کرد: پیروزی ملت ایران در برابر جبهه کفر در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز مرهون مدیریت، تدبیر و هدایت‌های مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: لذا پیروزی ملت ایران در برابر جبهه کفر در هر دو جنگ تحمیلی تاریخ انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه، مرهون مدیریت الهی امام خمینی (ره) و هدایت‌های مقام معظم رهبری بود.

وی با بیان اینکه دومین عامل شاخص و مهم در پیروزی هر دو جنگ تحمیلی حضور و پشتیبانی بی‌نظیر مردم و همدلی، وحدت و «اتحاد مقدس» در کشور بود، افزود: این پشتیبانی، حضور و «اتحاد مقدس» آحاد ملت ایران اسلامی رمز پیروزی کشور در برابر تمام تهدیدهای دشمنان است.

وی با بیان اینکه گنجینه ارزشمند دوران دفاع مقدس دستاوردهای مهمی داشته است، گفت: امروز باید این دستاوردهای عظیم را حفظ کرده و واقعیت‌های آن را بدون تحریف به جوانان منتقل کنیم و این از وظایف ما است.

وظیفه پیشکسوتان و پرچمداران دفاع مقدس

امام‌جمعه گناوه با تأکید بر اینکه دشمنان انقلاب پس از شکست در میدان جنگ، امروز با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به‌دنبال ناامید کردن مردم هستند، گفت: وظیفه پیشکسوتان و پرچمداران دفاع مقدس این است که در جامعه امید ایجاد کنند و جوانان را نسبت به آینده کشور و انقلاب دلگرم سازند.

وی همچنین با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها و دشمنان برای تحریف واقعیت‌های دفاع مقدس هشدار داد: باید هوشیار بود تا اجازه ندهیم تاریخ پرافتخار جهاد و شهادت ملت ایران وارونه روایت شود، امروز هر یک از ما مسئولیم دستاوردهای آن دوران را به‌درستی منتقل کنیم.

وی معنویت، دعا و انس رزمندگان با قرآن و اهل بیت (ع) را از رموز اصلی پیروزی دانست و افزود: جوانان ما در جبهه‌ها اهل نماز شب، دعا و توسل بودند؛ این سرمایه معنوی همان‌قدر ارزشمند است که دستاوردهای نظامی و دفاعی و باید نسل امروز از آن بهره‌مند شود.

حجت‌الاسلام رکنی‌حسینی در ادامه با قدردانی از پاسداران، بسیجیان، رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدا، گفت: اقتدار و صلابت امروز ایران اسلامی نتیجه خون شهدا و ایستادگی صبر خانواده‌های آنها و ملت غیور است؛ دشمن بداند که ملت ایران هرگز تسلیم خواسته‌های استکبار نخواهد شد.

