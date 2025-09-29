حادثه مرگبار رانندگی در آزاد راه کرج-قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی خانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: صبح دوشنبه در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع سانحه رانندگی در لاین جنوبی آزادراه کرج –قزوین بلافاصله ماموران گشت پلیس راه به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: باحضور ماموران در صحنه سانحه و در بررسی های اولیه مشخص شد، یک دستگاه خودرو سواری سمند پس از برخورد با نیوجرسی میانی جاده متوقف شده که در همان لحظه یک دستگاه خودرو پژو پارس با آن برخورد می کند.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در این سانحه متاسفانه یک نفر سرنشین خودرو سواری پژو پارس به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخته و یک نفر دیگر مصدوم که بلافاصله توسط عوامل امدادی به مرکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ تقی خانی با بیان اینکه دراین حادثه خودروی سمند دچار حریق شد، خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان گفت: رانندگان باید سرعت وسیله نقلیه خود را متناسب با شرایط راه، ایمنی وسیله نقلیه و وضعیت آب و هوایی تنظیم کنند تا از وقوع سوانح تلخ رانندگی جلوگیری شود.