رستوران دوستدار سالمند گامی بلند برای سالمندان همدانی

همدان- با اجرای طرح «رستوران دوستدار سالمند» برای نخستین بار در کشور، همدان گام بلندی در راستای تبدیل شدن به شهری فراگیر برای سالمندان برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دبیرخانه شورای ساماندهی امور سالمندان همدان، در کارگروه رسانه و فضای مجازی، با اشاره به برنامه‌های جامع این استان اظهار کرد: اقدامات مؤثری در هفته بزرگداشت سالمندان در همدان تدارک دیده شده است که محوریت آن بر منزلت اجتماعی، سلامت جسمی و روانی، نقش خانواده، مشارکت اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی و ایجاد امید به زندگی برای سالمندان است.

شکیبا کولیوند با بیان اینکه برای هر روز از این هفته عنوانی خاص در نظر گرفته شده، افزود: در این هفته، موزه‌ها و اماکن گردشگری به صورت رایگان میزبان سالمندان خواهند بود و شهرداری همدان نیز در روز نهم مهرماه جشن بزرگی را در بلوار ارم برگزار می‌کند.

راه‌اندازی پاتوق‌های سالمندی و طرح ملی سلام

کولیوند از راه‌اندازی «پاتوق‌های سالمندی» به عنوان گامی کلیدی برای ساماندهی حضور اجتماعی این قشر خبر داد و گفت: هدف این طرح، فراهم کردن فضاهای مناسب و برنامه‌ریزی‌شده برای دورهمی سالمندان به جای تجمعات غیررسمی در پارک‌ها است.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه بین وزارت رفاه و وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بر این اساس، فضاهای آموزشی در بعدازظهرها به عنوان کانون محله فعال خواهند شد تا روزانه ۹۰ دقیقه خدمات اجتماعی و غربالگری سلامت به اهالی محل ارائه شود. این طرح شامل غربالگری شنوایی، مشاوره‌های رایگان، ایجاد پاتوق‌های سالمندی و تقویت گفتگوهای اجتماعی است.

رستوران‌های دوستدار سالمند؛ یک ابتکار ملی

کولیوند اجرای طرح «رستوران دوستدار سالمند» را یکی از ابتکارات مهم همدان عنوان و تصریح کرد: این طرح برای نخستین بار در کشور در همدان کلید می‌خورد.

وی با بیان اینکه ۷۲ تا ۷۳ درصد سالمندان همدان در گروه سالمندان جوان قرار دارند و نیازمند تسهیل حضور اجتماعی هستند، اظهار داشت: رستوران‌ها به دلیل اهمیت دورهمی و مشارکت اجتماعی برای سالمندان، می‌توانند پایگاه مهمی باشند.

مسئول دبیرخانه شورای ساماندهی امور سالمندان همدان به ویژگی‌های این رستوران‌ها اشاره کرد و گفت: در این رستوران‌ها، علاوه بر مناسب‌سازی فضا و صندلی‌ها، منوی ویژه‌ای با فونت بزرگ، توضیحات ساده‌تر و همچنین با کاهش حجم و قیمت وعده‌ها (بر اساس تجربیات موفق جهانی) در نظر گرفته خواهد شد.

وی از آموزش ۱۰۰ نفر از صاحبان رستوران‌ها و مراکز اقامتی در روز چهارشنبه شب خبر داد و افزود: این افراد آموزش‌های لازم در خصوص نحوه تعامل صحیح با سالمندان و افراد دارای معلولیت را دریافت خواهند کرد.

پویش رز مهربانی و افتتاح مراکز جدید

کولیوند در ادامه به تشریح «پویش رز مهربانی» پرداخت و گفت: این پویش با هدف تقویت ارتباط عاطفی جامعه با سالمندان اجرا می‌شود تا این پیام را به آنان منتقل کند که جامعه آنها را فراموش نکرده و همچنان برای ما مهم و ارزشمند هستند.

وی از افتتاح دبیرخانه بهره‌گیری از توان پیشکسوتان در عرصه تولید و همچنین مرکز روزانه «مهر و گفتگو» در شهرک زمانی در هفته سالمند خبر داد و گفت: این مرکز خدمات تخصصی هفتگی به سالمندان ارائه خواهد داد.

بر اساس این گزارش، همدان با اجرای این طرح‌های نوآورانه، عزم خود را برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان و حفظ کرامت و نقش اجتماعی آنان نشان می‌دهد.

