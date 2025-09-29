رستوران دوستدار سالمند گامی بلند برای سالمندان همدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دبیرخانه شورای ساماندهی امور سالمندان همدان، در کارگروه رسانه و فضای مجازی، با اشاره به برنامههای جامع این استان اظهار کرد: اقدامات مؤثری در هفته بزرگداشت سالمندان در همدان تدارک دیده شده است که محوریت آن بر منزلت اجتماعی، سلامت جسمی و روانی، نقش خانواده، مشارکت اجتماعی، حمایتهای اجتماعی و ایجاد امید به زندگی برای سالمندان است.
شکیبا کولیوند با بیان اینکه برای هر روز از این هفته عنوانی خاص در نظر گرفته شده، افزود: در این هفته، موزهها و اماکن گردشگری به صورت رایگان میزبان سالمندان خواهند بود و شهرداری همدان نیز در روز نهم مهرماه جشن بزرگی را در بلوار ارم برگزار میکند.
راهاندازی پاتوقهای سالمندی و طرح ملی سلام
کولیوند از راهاندازی «پاتوقهای سالمندی» به عنوان گامی کلیدی برای ساماندهی حضور اجتماعی این قشر خبر داد و گفت: هدف این طرح، فراهم کردن فضاهای مناسب و برنامهریزیشده برای دورهمی سالمندان به جای تجمعات غیررسمی در پارکها است.
وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بین وزارت رفاه و وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بر این اساس، فضاهای آموزشی در بعدازظهرها به عنوان کانون محله فعال خواهند شد تا روزانه ۹۰ دقیقه خدمات اجتماعی و غربالگری سلامت به اهالی محل ارائه شود. این طرح شامل غربالگری شنوایی، مشاورههای رایگان، ایجاد پاتوقهای سالمندی و تقویت گفتگوهای اجتماعی است.
رستورانهای دوستدار سالمند؛ یک ابتکار ملی
کولیوند اجرای طرح «رستوران دوستدار سالمند» را یکی از ابتکارات مهم همدان عنوان و تصریح کرد: این طرح برای نخستین بار در کشور در همدان کلید میخورد.
وی با بیان اینکه ۷۲ تا ۷۳ درصد سالمندان همدان در گروه سالمندان جوان قرار دارند و نیازمند تسهیل حضور اجتماعی هستند، اظهار داشت: رستورانها به دلیل اهمیت دورهمی و مشارکت اجتماعی برای سالمندان، میتوانند پایگاه مهمی باشند.
مسئول دبیرخانه شورای ساماندهی امور سالمندان همدان به ویژگیهای این رستورانها اشاره کرد و گفت: در این رستورانها، علاوه بر مناسبسازی فضا و صندلیها، منوی ویژهای با فونت بزرگ، توضیحات سادهتر و همچنین با کاهش حجم و قیمت وعدهها (بر اساس تجربیات موفق جهانی) در نظر گرفته خواهد شد.
وی از آموزش ۱۰۰ نفر از صاحبان رستورانها و مراکز اقامتی در روز چهارشنبه شب خبر داد و افزود: این افراد آموزشهای لازم در خصوص نحوه تعامل صحیح با سالمندان و افراد دارای معلولیت را دریافت خواهند کرد.
پویش رز مهربانی و افتتاح مراکز جدید
کولیوند در ادامه به تشریح «پویش رز مهربانی» پرداخت و گفت: این پویش با هدف تقویت ارتباط عاطفی جامعه با سالمندان اجرا میشود تا این پیام را به آنان منتقل کند که جامعه آنها را فراموش نکرده و همچنان برای ما مهم و ارزشمند هستند.
وی از افتتاح دبیرخانه بهرهگیری از توان پیشکسوتان در عرصه تولید و همچنین مرکز روزانه «مهر و گفتگو» در شهرک زمانی در هفته سالمند خبر داد و گفت: این مرکز خدمات تخصصی هفتگی به سالمندان ارائه خواهد داد.
بر اساس این گزارش، همدان با اجرای این طرحهای نوآورانه، عزم خود را برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان و حفظ کرامت و نقش اجتماعی آنان نشان میدهد.
