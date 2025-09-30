هفته ملی سالمند در کرمانشاه با شعار «حفظ کرامت و ارتقا سلامت» آغاز شد

فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانه آغاز هفته ملی سالمند اظهار کرد: هشتم مهرماه به عنوان روز نخست این هفته با عنوان «سالمند و منزلت اجتماعی» نامگذاری شده است.
وی افزود: منزلت اجتماعی سالمند به معنای جایگاه و ارزشی است که جامعه برای این قشر در نظر میگیرد و این منزلت صرفاً به وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان محدود نمیشود، بلکه به میزان توجه جامعه به تجربهها و دانستههای سالمندان و احترامی که به آن گذاشته میشود نیز وابسته است. به گفته او، این مسئله به شدت از فرهنگ، ارزشها و ساختار اجتماعی هر جامعه تأثیر میپذیرد.
ایمانی با اشاره به شعار امسال هفته ملی سالمند با عنوان «حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گامهای محلهمحور» خاطرنشان کرد: این شعار برگرفته از بند هفتم سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری است که بر فرهنگسازی برای احترام و تکریم سالمندان، فراهم کردن شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و همچنین بهرهگیری از تجارب و توانمندیهای این قشر در عرصههای مختلف تأکید دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: همزمان با روز جهانی سالمند در نهم مهرماه و هفته ملی سالمند، برنامههای مختلفی در سطح دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار میشود که بر ارتقای آگاهی عمومی نسبت به شیوه زندگی سالم در سالمندی، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان، تبیین نقش جوانی جمعیت در حمایت از این قشر و معرفی خدمات واحدهای ارائهدهنده خدمات بهداشتی متمرکز خواهد بود.
وی با بیان اینکه توجه ویژه به نیازمندان یکی از رویکردهای جدی این برنامههاست، تأکید کرد: امید است با حساسسازی مسئولان نسبت به شناسایی سالمندانی که نیازمند خدمات درمانی، دارویی، توانبخشی و اقلام کمک حرکتی هستند و تأمین این نیازها به صورت محلهمحور، بتوانیم گامهای مؤثری در جهت ارتقای سلامت و کرامت سالمندان برداریم.
ایمانی در پایان با تأکید بر جایگاه ارزشمند سالمندان گفت: سالمندان سرمایههای اجتماعی و ذخایر گرانبهای تجربه و دانش جامعهاند و همه دستگاههای اجرایی، فرهنگی و خدماترسان وظیفه دارند در مسیر تکریم، حمایت و بهرهمندی از توانمندیهای آنان تلاش کنند.
