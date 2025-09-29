به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان‌پور ظهر دوشنبه در نشست خبری هفته نیروی انتظامی، ضمن تشریح عملکرد و دستاوردهای پلیس در حوزه امنیت و انتظامی، آمارهای مهمی از کاهش جرائم، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر و تقویت زیرساخت‌های پلیس ارائه داد.

وی شعار امسال را «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» عنوان کرد و بر نقش بی‌بدیل همراهی مردم در موفقیت‌های امنیتی کشور تأکید نمود.

همبستگی ملی در جنگ ۱۲ روزه و نقش پلیس در آرام‌سازی شهرها

علینقیان‌پور با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، اتحاد مردم شریف ایران در مقابله با حمله دشمن را مثال‌زدنی دانست.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، از انسجام کم‌نظیر نظامیان و نیروهای انتظامی برای حفظ امنیت و آرامش شهرها یاد کرد و گفت که در جنوب شهر و میادین مهم، محدودیت‌های تردد اعمال شد.

به گفته فرمانده انتظامی استان اصفهان حتی در همین ایام، نمونه‌های ارزشمند حمایت مردمی دیده شد که یادآور ایستادگی تاریخی ملت در دوران دفاع مقدس بود.

سردار علینقیان‌پور تأکید کرد که اگر زیرساخت‌های نظامی و انتظامی قدرتمند باشند، می‌توان در شرایط بحران بهترین اقدامات را اجرا کرد، و بهره‌مندی از نخبگان و خانواده‌های اصیل در این مسیر در اولویت است.

کاهش چشمگیر جرائم و ارتقای کشفیات در استان اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان اعلام کرد: این استان در تمام شاخص‌های انتظامی جزو برترین‌های کشور است. بنا بر آمار ارائه‌شده، در سال جاری مجموع سرقت‌ها در استان ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و این استان رتبه اول کشوری را در کاهش وقوع سرقت کسب کرده است. کشف سرقت‌ها در نیمه نخست سال افزایش داشته، سرقت مسلحانه ۶۷ درصد کاهش یافته و هیچ مورد سرقت از بانک و طلافروشی ثبت نشده است. حضور ثابت و متغیر مأموران باعث ناامنی محیط برای سارقان شده است.

وی گفت: در حوزه مبارزه با مواد مخدر، طی ۶ ماه نخست امسال بیش از ۸ تن انواع مواد مخدر کشف و شبکه‌های خرده‌فروشی منهدم شده‌اند.

علینقیان‌پور هشدار داد: پارک‌ها و خرابه‌ها محلی برای جولان فروشندگان مواد نخواهد بود و برخورد با خرده‌فروشان همانند قاچاقچیان بین‌المللی انجام می‌شود.

تمرکز بر مقابله با قاچاق سوخت، جرائم سایبری و گسترش آموزش اجتماعی

وی تصریح کرد: در سال جاری کشف قاچاق سوخت در استان ۹۸ درصد افزایش یافت و پرونده‌های مهمی در زمینه شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته در حال تکمیل است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: پلیس راهور نیز برنامه‌هایی از جمله راه‌اندازی کنفرانس‌های تخصصی هوش مصنوعی برای ایمنی راه‌ها اجرا کرده است.

وی با بیان اینکه در حوزه گذرنامه، از ابتدای محرم تا اربعین ۸۵ هزار و ۲۰۰ گذرنامه زیارتی و در نیمه نخست سال ۲۷ هزار و ۲۳۶ گذرنامه بین‌المللی صادر شده است، گفت: نیمی از گذرنامه ها نیز در داخل استان تولید شده است.

سردار علینقیان پور تصریح کرد: پلیس فتا با افتتاح ساختمان شماره ۲ و تجهیز به آزمایشگاه علمی پیشرفته، جرائم سایبری در حوزه معیشت و اقتصاد خانوار را به عنوان اولویت نخست قرار داده و تاکنون به ۵۶ هزار و ۷۰۰ شهروند خدمات مشاوره حضوری ارائه شده است.

وی از تولید بیش از ۲۰۰ محتوای آموزشی و برگزاری ۷۰ جلسه تخصصی در مدارس، مساجد و ادارات خبر داد و افزود: این اقدامات همراه با همکاری دانشگاه‌ها، روانشناسان و جامعه‌شناسان، به کاهش نزاع‌های خیابانی و حل اختلافات بدون ارجاع به دادگاه کمک کرده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: همچنین سامانه دستیار هوشمند پلیس با هدف مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات، منجر به کاهش ۲۱ درصدی مجروحان و ۳۰ درصدی فوتی‌ها شده است.

رویکرد اجتماعی در برخورد با خشونت و ناهنجاری‌ها

سردار علینقیان‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره خشونت و نحوه برخورد با افرادی که به عنوان ارازل و اوباش شناخته می‌شوند، گفت که پلیس به عنوان آخرین حلقه ورود، موظف است در مواردی که امنیت جانی شهروندان در معرض تهدید فوری است، طبق قانون اقدام کند؛ با این حال، رویکردهای اجتماعی و مشاوره‌ای برای اصلاح این افراد ضروری است تا از بازگشت آنها به چرخه جرم جلوگیری شود.

وی استفاده از روش‌های فرهنگی و حمایتی به جای تحقیر و برخوردهای مخرب را عامل مؤثر در امنیت پایدار دانست.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در خصوص قاچاق کالا و سوخت ابراز کرد: مورد خاصی از دخالت مستقیم نهادهای دولتی مشاهده نشده اما شبکه‌های مردمی و سازمان‌یافته شناسایی شده‌اند و اقدامات برای مقابله با آنها در حال انجام است.

وی همچنین به دغدغه‌های مربوط به اتوبوس‌های قاچاقچی، افزایش متکدیان و لزوم همکاری شهروندان و همه ارگان‌های مسئول برای کاهش این آسیب‌ها اشاره کرد.

‌