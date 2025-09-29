امامی خبرداد؛بازسازی ۷۲ کیلومتر خط انتقال و شبکه آب در خراسان رضوی

حسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر از اصلاح و بازسازی ۷۲ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع در ۵ ماه امسال در استان خراسان رضوی خبرداد و اظهار کرد: این متراژ که شامل ۶۲ کیلومتر شبکه و حدود ۱۰ کیلومترخط انتقال است در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه در سطح شهرها و مناطق روستایی خراسان رضوی نوسازی شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با بیان اینکه حدود شش هزار کیلومتر از ۲۹ هزارو ۵۸۷ کیلومترخطوط انتقال و شبکه توزیع آب در استان فرسوده است افزود: در برنامه ۵ ساله هفتم جمعاً سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه توزیع آب بر اساس روند تخصیص اعتبارات در سطح استان اجرا، اصلاح و توسعه می یابد.

وی جمعیت تحت پوشش آب شهری استان را ۱۰۰ درصد اعلام کرد و گفت: خدمات تامین آب شرب پایدار در بیش از ۹۶ درصد روستاها بالای ۲۰ خانوار نیز ارائه می شود.

امامی تحقق اهداف مورد نظر را در پایداری آب شهرها و روستاها موثرارزیابی کرد و افزود: جمعیت تحت پوشش آب روستایی در خراسان رضوی نیز از ۹۴ درصد فعلی به ۹۷ درصد در پایان برنامه ۵ ساله هفتم خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی یادآورشد: درهمین مدت ۹۲ میلیون و ۳۰۰ هزارمترمکعب آب شرب توسط ۸۲۹ هزارو ۹۰۴ مشترک شهری و ۵۴۶ هزار و ۳۸۱ مشترک روستایی استان مصرف شده است که متوسط مصرف هر مشترک خانگی در شبانه روز ۴۰۴ لیتر برآورد می شود.

وی با مهم ارزیابی کردن هوشمند سازی خطوط و شبکه های توزیع آب یادآورشد: فاز اول هوشمندسازی تاسیسات و خطوط انتقال شهرستان های نیشابور، کاشمر و تربت حیدریه عملیاتی و در شهرستان های سبزوار، گناباد، تربت جام و طرقبه هم آغاز شده است.