۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

۷۷ کیلومتر از خطوط انتقال آب در خراسان جنوبی بازسازی شد

بیرجند- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌ جنوبی گفت: طی سال گذشته ۷۷ کیلومتر از خطوط انتقال آب شامل سه کیلومتر در مناطق شهری و ۷۴ کیلومتر در مناطق روستایی بازسازی و نوسازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها از اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی در زیرساخت‌های آبرسانی استان خبر داد و افزود: در یک ساله اخیر ۷۷ کیلومتر از خطوط انتقال آب شامل سه کیلومتر در مناطق شهری و ۷۴ کیلومتر در مناطق روستایی بازسازی و نوسازی شده است.

وی ادامه داد: برای ارتقای پایداری شبکه و کاهش هدررفت آب، پنج هزار و ۷۸۱ رشته انشعاب فرسوده شامل دو هزار و ۴۱۳ مورد در شهرها و سه هزار و ۳۶۸ مورد در روستاها اصلاح و نوسازی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌ جنوبی بیان کرد: در بخش شبکه توزیع هم اقدامات قابل توجهی انجام شده و ۱۱۴ کیلومتر از شبکه توزیع آب شامل ۲۶ کیلومتر در شهرها و ۸۸ کیلومتر در روستاها بازسازی شده است.

کد مطلب 6821854

