  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

آیت الله علم الهدی از حضرت آیت الله مرتضوی دیدار و عیادت کرد

آیت الله علم الهدی از حضرت آیت الله مرتضوی دیدار و عیادت کرد

مشهد- آیت الله علم الهدی جهت دیدار و عیادت از فقیه عالیقدر و استاد برجسته حوزه علمیه خراسان حضرت آیت الله مرتضوی در بیت وی حضور پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علم الهدی صبح دوشنبه جهت دیدار و عیادت از فقیه عالیقدر و استاد برجسته حوزه علمیه خراسان حضرت آیت الله مرتضوی در بیت وی حضور پیدا کرد.

در این دیدار که در فضایی صمیمی انجام شد، آیت الله علم الهدی ضمن بیان محوریت و وزانت آیت الله مرتضوی در حوزه علمیه خراسان، به برکات وجودی و علمی آیت الله مرتضوی از جمله تألیف ارزشمند وی در شرح زیارت جامعه کبیره اشاره و اظهار کرد: با وجود کتب مختلفی که در شرح زیارت جامعه نوشته شده، اما در کتاب شرح زیارت جامعه حضرتعالی نکات بکر و شایسته ای وجود دارد که در سایر کتب به آن توجه نشده است.

کد خبر 6606132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها