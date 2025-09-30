جنگ ۱۲ روزه یکی از عوامل اتحاد و همبستگی باکشورهای همسایه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با آیت الله سید یاسین الموسوی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به دشواری ارتباطات فردی میان علمای شیعه در منطقه، بر ضرورت ایجاد تشکیلاتی منسجم برای تقویت تبلیغ دینی و تحکیم وحدت شیعی تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با یادآوری سابقه‌ای از روابط ایران با کشورهای عرب زبان منطقه اظهار کرد: شرایط سفر به این کشورها در حال حاضر بسیار سخت و دشوار است، ارتباطات فردی قوی نیز بین علمای شیعه وجود ندارد، اگر ما بتوانیم اتحاد و انسجام قوی بین علمای شیعه در ایران ایجاد کنیم، می‌توانیم هسته‌ای از علمای شیعه را در کشورهای دیگر نیز ایجاد کنیم.

وی با ارائه پیشنهادی عملی گفت: برای نمونه، در مجموعه خوزستان می‌توان گروهی از علمای عرب‌زبان و ولایی را آماده کرد و در ایام خاص مانند محرم یا ایام فاطمیه به کشورهای منطقه اعزام نمود. این اعزام‌ها می‌تواند تبلیغ و ارتباطات شیعی را تقویت کند .

علم الهدی سپس به تحولات اخیر عراق پس از «جنگ ۱۲ روزه» اشاره کرد و اظهار داشت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یکی از عوامل اتحاد و همبستگی بیشتر باکشورهای همسایه شد به طوری که شعف حمله به مواضع اسرائیل حتی در کشورهای عربی منطقه نیز مشهود و ملموس بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با ابراز امیدواری نسبت به آینده گفت: اگردر جهت اثر بخشی بیشتر ساختاری منسجم تشکیل شود و بیش از پیش از ظرفیت روحانیون عرب‌زبان و انقلابی به‌درستی استفاده گردد، می‌توان ارتباطات مردمی و مذهبی ایران با کشورهای منطقه را تحکیم و وحدت شیعی را تقویت کرد.