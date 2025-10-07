مزار شهدای گمنام دیر غبارروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیوان آفریده عصر سه شنبه در آیین غبارروبی قبور مطهر شهدای گمنام دیر به مناسبت هفته فراجا با تأکید بر لزوم خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: باید امورات مردم را به نحوی انجام دهیم که شاهد کاهش مراجعات آنها به دفتر امام جمعه و فرمانداری باشیم. رسالت ما این است که با مردم باشیم و مردم را به سمت خود جذب کنیم.

وی بر تعهد آرمانی نیروی انتظامی تأکید کرد و میثاق با آرمان‌های والای شهدا را یادآور شد و ادامه داد: ما با شهدا که خون خود را فدا کردند تا ما خاک ندهیم، پیمان می‌بندیم که زیر سایه ولایت فقیه از خاک، وطن، انقلاب و اسلام دفاع خواهیم کرد.

افریده با تاکید بر اینکه ما مردم شریف و ولایتمداری داریم، بر لزوم تعامل سازنده با جامعه تأکید کرد و افزود: ما مردم خوب و ولایتمداری داریم و باید نهایت احترام و همکاری را با آنان داشته باشیم.

وی همچنین با تاکید بر رویکرد مدارا و انعطاف‌پذیری در برخوردها دفاع خاطرنشان کرد: در مواقعی که امکانش وجود دارد از خطاها چشم‌پوشی کرده و با مردم با نهایت احترام برخورد کنیم. این امر در راستای جلب اعتماد عمومی و تقویت ارتباط میان پلیس و مردم صورت خواهد گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان دیر نیز گفت: از تمامی عزیزانی که در تأمین امنیت شهرستان تلاش می‌کنند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

محمد فخرایی افزود: ما وظیفه داریم با تأسی از سیره پاک شهیدان، با آنان پیمان ببندیم؛ پیمانی که ما را به تأمین‌کننده امنیت و مهم‌تر از آن، اقتدار و احساس امنیت برای مردم شریف کشور، استان و شهرستان تبدیل کند.