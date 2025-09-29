نورمفیدی: صداقت مسئولان و تلاش جوانان، رمز پیشرفت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی عصر دوشنبه در دیدار با دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه فرزانگان گرگان، گفت: نسل نوجوان و جوان، مدیران و تصمیم‌گیرندگان آینده ایران خواهند بود و مسئولیت بزرگی بر دوش شما است.

وی با اشاره به اهمیت علم و فناوری افزود: دانش و تخصص تنها کافی نیست؛ باید وارد میدان عمل و تولید شویم و از وابستگی به بیگانگان فاصله بگیریم. نمونه بارز این تلاش، پیشرفت ایران در غنی‌سازی اورانیوم است.

نماینده ولی فقیه در گلستان همچنین اظهار کرد: اعتماد عمومی نیازمند شفافیت و صداقت است و مسئولان باید با صداقت مشکلات را بیان کرده و در مسیر توسعه کشور گام بردارند.

نورمفیدی دلایل فاصله گرفتن برخی جوانان از ارزش‌های دینی و فرهنگی را فضای مجازی، تغییرات اجتماعی، ضعف در ارتباطات خانوادگی و کمبود برنامه‌های آموزشی مناسب عنوان کرد و افزود: خانواده سنگ بنای آرامش و هویت ملی است و باید حفظ و تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در گلستان خطاب به دانش‌آموزان تاکید کرد: تلاش کنید هم در علم و دانش و هم در عمل پیشرفت کنید. آینده کشور به دست شما است.