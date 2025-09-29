رئیس دانشگاه فرهنگیان بوشهر: خیرین در توسعه دانشگاه نقش راهبردی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر قاسمی عصر دوشنبه در نشست با مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه سازان استان بوشهر و معاون اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر با بیان این مطلب اظهار داشت: هدف نهایی ما از این نشست توسعه همه جانبه دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر است و به کمک همه مسئولان و خیرین استان برای رسیدن این جایگاه و دانشگاهی در خور شان کهن دیار بوشهر نیازمندیم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر با اشاره به محدودیت اعتبارات دانشگاه بر لزوم حمایت خیرین استان از این دانشگاه در حوزه های مختلف تاکید کرد و گفت: قطعاً توسعه دانشگاه فرهنگیان با حضور خیرین در کنار دانشگاه و مشارکت آنها امکان پذیر است و ما نیز نگاهی ویژه به حوزه خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان داریم.

قاسمی به برنامه دانشگاه استان برای فعال شدن هر چه بیشتر انجمن خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و بیان داشت: تلاش می کنیم جلسات این انجمن به صورت منظم و ماهانه و با دستور کار مشخص برای کاربردی تر شدن جلسات برگزار شود.

وی به نقش موثر خیرین در پیشبرد اهداف آموزشی و رفاهی دانشگاه پرداخت و افزود: دانشگاه فرهنگیان به عنوان بستر اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در عرصه تعلیم و تربیت کشور، همواره نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه در زمینه‌های مختلف است.

قاسمی در ادامه تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی یکی از مهمترین اولویت‌های ماست که بدون همکاری و همراهی خیرین، این مهم تا حد زیادی دور از انتظار است، و امیدوارم این همکاری‌ها با قوت ادامه یابد تا بتوانیم نسلی کارآمد و متعهد برای آینده کشور تربیت کنیم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: از حمایت خیرین استان برای توسعه دانشگاه فرهنگیان استان ویژه سپاسگزارم و امیدوارم بتوانیم با کمک همدیگر اقدامات اساسی در حوزه زیرساخت های آموزشی و رفاهی برای این دانشگاه داشته باشیم.

در این نشست نوشادی معاون اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر، پرتوی سنگی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه سازان استان بوشهر، پیروی نژاد رئیس پردیس بنت الهدی صدر بوشهر، فدایی معاون هماهنگی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر و جمعی از مسئولان مدیریت استانی دانشگاه حضور داشتند.