نبرد سنگین مقاومت با اشغالگران در شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از درگیری شدید مبارزان مقاومت فلسطین با اشغالگران در غزه خبر دادند.

این منابع بیان کردند: درگیری های شدید میان مبارزان مقاومت و نظامیان اسرائیلی در شمال خیابان الشفاء در شهر غزه جریان دارد.

منابع مذکور از پرواز گسترده بالگردهای اسرائیلی بر فراز منطقه خبر می دهند.

خبرنگار الجزیره از تیراندزی شدید در اطراف بیمارستان الشفاء در شهر غزه و درگیری شدیدی خبر داد که در این منطقه میان اشغالگران و مبارزان مقاومت جریان دارد.

بر اساس این گزارش، درگیری ها در محله النصر و خیابان بیمارستان الشفاء در حالی به شدت جریان دارد که این منطقه شاهد پرواز گسترده پهپادها و بالگردهاست و بالگردهای اسرائیلی منطقه را زیر آتش گرفته اند.

این در حالی است که دقایقی قبل نیز رسانه های رژیم صهیونیستی از ضربه مقاومت به تانک اسرائیلی خبر دادند که تلفاتی بر جای گذاشته است.

این منابع اعلام کردند که مبارزان مقاومت با هدف قرار دادن نظامیان اسرائیلی شماری از آنها را کشته و برخی دیگر را زخمی کرده اند.